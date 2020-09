A solas con 50 cent, antes del estreno del spin off de “Power”: la terrible relación con su hijo y su nuevo rol como productor

50 Cent (AP)

La historia de 50 Cent es digna de un guión de cine o de una serie de televisión: pasó de vivir en el “bajo mundo” para convertirse en uno de los hiphoperos más importantes de la historia. Curtis Jackson, tal es su nombre verdadero, estuvo metido en el infierno de las drogas y el narcotráfico durante años. Hasta que, como un hada madrina, el rapero Eminem apareció en su vida y lo rescató para convertirlo en un máximo referente del hip hop de los Estados Unidos. Pero el camino de este artista no terminó en la música, y fue así cómo decidió ampliar su carrera. Desde 2014 se sumó como productor ejecutivo (y también como actor) de la serie Power que contó con cinco temporadas y fue un suceso.

La ficción contaba la vida de un narcotraficante, Ghost, que tenía su negocio legal como pantalla. Pero el universo Power parece no querer terminar nunca y ya se tienen programadas varias historias alternativas a la serie. Así es como el 6 de septiembre llega un spin off a la señal StarzPlay que se llamará Power Book II (que cuenta con 50 cent como productor nuevamente) y es una continuación de los hechos que quedaron inconclusos en la serie que dio origen a todo.

En una entrevista con Teleshow , 50 Cent dialogó acerca de esta nueva propuesta y cómo se vincula con su vida.

—La serie Power se acercó mucho a tu historia personal, ¿Cuánto de Curtis Jackson hay en esta serie?

—Hay mucho de eso. Yo tengo una terrible relación con mi hijo mayor, que comenzó con la llegada del éxito de mi carrera. Cuando uno desea tener éxito, no pide que venga con celos, envidia o derecho a reclamar cosas, como exigiéndolas. Y esa acción de reclamar de modo prepotente justamente es la parte más aterradora de todo y más cuando comienza a crecer en alguien que amás, en este caso mi hijo, amparado por su madre. Así fue, abusando de ese derecho, que no me permitieron cuidar de mi hijo pero tenía que enviar 1,3 millones de dólares. Pero cada vez que mi hijo me pedía algo, lo obtenía.

—Por ejemplo, ¿qué cosas te pedía?

—Imagínate esta situación: te empiezan a gustar las chicas y querés tener las nuevas (zapatillas) Air Jordans. Entonces comenzás a ser consciente de las cosas y los zapatos que llevas. Y luego le dices a tu mamá que querés esos zapatos y ella te dice: “Veré cómo te los consigo, pero lo que me molesta es que tu padre debe tener todas esas zapatillas”. Entonces cuando las recibe, piensa en todos los demás modelos que le faltan de calzado y no aprecia lo que tiene. Aunque es un privilegiado y tiene todo lo que tiene, siente que le privan de cosas. Eso es lo que experimento en la vida real.

El hijo al que se refiere Curtis es Marquise que nació de su relación con Shaniqua Tompkins. La relación entre ellos es más que tensa y en redes sociales no dejan de mandarse mensajes cargados de agresividad y malas maneras.

—Y respecto a la serie, ¿cómo relacionás este vínculo con tu hijo con el de tu personaje?

—Kanan, mi personaje, le estaba brindando la oportunidad a Shawn (hijo de Kanan) de hacer lo correcto. Y aun así, le arranca el corazón. Como en la calle, alguien que no se preocupa por vos en absoluto y no es amable con vos, lo terminás tratando bien. En cambio, con los que viven en tu casa, tu familia, los que te quieren, tenés una actitud de rudeza y maltrato. Se enojan con ellos y hacen todo tipo de cosas.

Curtis "50 Cent" Jackson en el Hollywood Walk of Fame de Los Angeles en enero de este año (Reuters)

—¿Cómo fue esa idea de acercarse a una serie como productor y formar parte ahora de esta franquicia que es Power?

—Cuando me acerqué a esta serie medí más los efectos que podría producir en mí, y si la historia era buena. Refleja mucho lo que pasa en la vida real y visualmente es realmente estimulante. Por eso me animé a formar parte de un proyecto en televisión. De hecho, muchas estrellas de cine deciden formar parte de las series por el tipo de propuestas interesantes que hay.

—¿Cómo continúa tu relación con la música?

—Yo amo la música como siempre, es mi primer amor. Disfruto mucho de mi carrera como músico y la vigencia de mi carrera. Hay muchos músicos que sacan una canción y después desaparecen. La música me permitió involucrarme en varios proyectos, como Power, que fue un gran desafío. Trabajamos con esta serie durante dos años antes de que se emitiera. ¡Es super cool! Tenemos trabajando a mucha gente talentosa, y estoy expectante sobre cómo la gente va a recibir esta continuación de la historia. Me pasó que leía el guión y me decía: “Esto sí que no me lo esperaba”.

—Si pudieras viajar en el tiempo y te encontraras a ti siendo chico, ¿qué consejo te darías?

—¿Sólo podría volver una vez al pasado? Mmm...¡Qué difícil!. Creo que me diría a mí mismo los números de la lotería: “Usa esos siete números, no te gastes ni un solo dólar”. Te ganas la lotería y no ves todo los peligros alrededor. Tu vida cambia: no registrás quiénes son tus verdaderos amigos, ni con quién te comunicas, quiénes tienen buenas intenciones con vos y quiénes quieren aprovecharse de su posición. Toda esa confusión se genera como una especie de drama

