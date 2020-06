—Lo que pasa en nuestro país es inhumano. Y no tiene color lo inhumano. Estuve pensando toda esta última semana cómo mi visión sobre las mujeres ha cambiado, porque hoy en día las mujeres están en la primera línea de lucha más que nadie. Vi la gran familia de la humanidad diciendo que esto no puede seguir. Es criminal. Yo soy afroamericano padre de cuatro hijas mujeres y debo aprender algo para ellas también. Yo crecí con un padre dominante, patriarcal, sexista, yo lo amo, pero creció en una época diferente donde esas cosas se aceptaban. Mis hijas deben encontrar quiénes son dentro de este mundo, cómo van a ser de adultos y como futuras madres. Pero, ¿qué podría decirles cuando me preguntan si podían marchar en protesta por la muerte de Floyd? No podía negarme. Yo tenía miedo por la policía, por el coronavirus, pero entendí que debían hacerlo. Pero me molestaba conmigo mismo por no haberles podido decir que temí siempre por mi vida, por todas la veces que me paró la policía y me tiró al piso, o todas las veces que me dijeron “negro”. O las veces que la policía me pedía la licencia de conducir y cuando me veían el nombre me decían: “Ay te ví anoche en tal serie, seguí de largo, no hay problema”. ¿Eso es un privilegio porque me veían en la televisión? ¿De no ser así habría terminado en la cárcel?. Por eso compartir el dolor de nuestras experiencias, debe servir para transformarnos nosotros y movernos de ese dolor. Aplaudo cuando la gente protesta unida, contra la violencia de los policías y los políticos. Todo eso debe parar. Porque la gente decente no debe tener miedo. La gente no va a aguantar más estas cosas. Yo no es más un enfrentamiento entre tú y yo sino una unión de “nosotros”.