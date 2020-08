Entrevista a Marco de la O, el actor mexicano que interpretó a “El Chapo” Guzmán: “Algunas escenas fueron eliminadas por cuestiones de seguridad”

Trailer de "El Chapo" 2020





El próximo lunes 3 de agosto a las 22.50 se estrena la tercera temporada de la serie El Chapo en A&E, en la que se contará el final del capo narco Joaquín Guzmán y su captura. Considerado uno de los hombres más ricos del mundo, este hombre supo ser el líder del Cártel de Sinaloa, que distribuía droga a todo el mundo. Logró escaparse dos veces de la cárcel, la última oportunidad lo hizo construyendo un túnel de 10 metros de profundidad. Pero en 2017 fue capturado y posteriormente extraditado a los Estados Unidos donde cumple condena perpetua.

El actor mexicano Marco de la O le dio vida a este personaje durante las tres temporadas de dura la serie le concedió una entrevista a Teleshow en la que habló acerca de las escenas más fuertes, del temor que siento en varias oportunidades y de las 5000 calorías diarias que ingirió para subir de peso.

—¿Cuál fue la escena que más te costó filmar, emocionalmente hablando?

—Mi capítulo favorito y el más complicado es el capítulo 11 de la temporada 2 cuando muere su hijo. Yo tenía que visualizar que era mi hija para conectarme con esa emoción, no me puedo imaginar lo que puede ser perder a un hija. Yo perdí a mi padre lamentablemente, entonces evoqué ese dolor con la cara de mi hija y así pude llegar a esa escena.

—¿Sentís que ahí se produce como un quiebre de El Chapo?

—Sí, porque ahí el personaje se transforma, cambia, se le da la vuelta a la tortilla para empezar un nuevo personaje. Y a mi me dejaron el trabajo de interpretarlo en las tres temporadas y lo hice durante un año completo. Eso me hizo comprenderlo, ponerme en sus zapatos y entender realmente dónde estaba el clímax en el que empieza el declive del Chapo. En la tercera temporada se ve justamente la decadencia del imperio y del personaje. Se empieza a poner mayor y entonces aparece el miedo: miedo a la extradición, miedo a perder a sus hijas, a perder a su familia, a su esposa, etc.

—Y hablando de miedo, ¿tuviste temor en algún momento? Más que nada porque el personaje aún vive y sus allegados también...

—Sí, por supuesto que sí. Tengo familia: mi esposa y mis dos hijas. Era un reto muy difícil lidiar con una bioserie de alguien que sigue vivo, que tiene familia, hijos y que alguno de ellos puede sentirse afectado por lo que decimos. Se tuvo mucho cuidado, algunas escenas fueron eliminadas por cuestiones de seguridad….

—¿Por qué fueron eliminadas, porque eran violentas o porque estaban vinculadas a gente de poder?

—Las dos. La realidad es mucho más oscura que la ficción y nosotros queríamos contar qué le pasaba a este personaje, por qué llega ahí y no desviarnos de ese camino. La tercera temporada es justamente muy actual, en la primera era en los años 80, la segunda de los 90 / 2000 y la última hablaba de 2017 y, cuando se estrenó, había aun gente en el poder, entonces teníamos que tener mucho cuidado con lo que decíamos. Más que nada ser respetuosos, porque nuestra tarea no era juzgar sino contar. No era un documental donde había que demostrar quién era el bueno y quién era el malo.

—¿Por qué creés que se insiste en mostrar a los latinoamericanos como narcotraficantes en las ficciones estadounidenses?

—Tenemos un vecino complicado (risas), y tenemos que lidiar nosotros con ellos y ellos con nosotros... nos tocó tener a de vecino a una potencia mundial, un país en el que puedes cumplir sueños y no cumplirlos también. Todo puede ser bueno y todo puede ser malo. Cuando me consultan sobre la idea de Trump de construir un muro para que no pasen más drogas ni inmigrantes, yo me pongo a pensar en eso y me digo: “Ojalá lo hagan muy alto, pero muy alto para que no pasen armas a Latinoamérica proveniente de los Estados Unidos”.

Marco de la O como El Chapo

—¿Seguís las noticias de la situación de “El Chapo”?¿Pensás que siente que va a poder salir alguna vez?

—Me entero, leo las noticias. Debe ser complicado para él, que tiene unas niñas chiquitas, me pongo un poco en sus zapatos. Está encerrado y no las puede ver, ni verlas crecer. Debe ser ser muy duro. No lo justifico, sino que lo pienso como papá. Siempre vi al personaje como una rata de laboratorio, como en un laberinto, que busca una salida, la puerta, el túnel. La esperanza es lo último que se moría para él, así que tal vez en el sigue viva, no sabemos, yo no lo sé..

