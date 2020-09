Cara a cara: Soledad Silveyra y Teté Coustarot enfrentaron los rumores sobre su relación

Soledad Silveyra y Teté Coustarot enfrentaron los rumores de pelea (Video: "Mujeres de El Trece")

El magazine Mujeres de El Trece viene sorteando todo tipo de obstáculos desde antes de su debut. Previo al primer programa tuvo que ser separada Roxy Vázquez, una de las cinco conductoras, por haber dado positivo de coronavirus. Pero el principal problema llegó después, cuando Claudia Fontán fue diagnosticada con la enfermedad, y no solo tuvo que aislarse ella, sino también el resto de sus compañeras: Soledad Silveyra, Teté Coustarot y Jimena Grandinetti.

El lunes pasado, Roxy Vázquez, ya recuperada, estuvo acompañada en el piso del programa por Flor de la V, Sandra Borghi y Luli Fernández, reemplazantes de urgencia de sus compañeras. Pero el problema no terminó ahí: con el correr de la semana comenzaron a circular rumores que indicaban que, supuestamente, no volvería el elenco original de Mujeres. El motivo, según trascendió, habría sido un supuesto enfrentamiento entre Soledad Silveyra y Teté Coustarot.

Este viernes, Solita y Teté salieron al aire desde sus respectivas casas, donde continúan cumpliendo con el aislamiento preventivo, para despejar todo tipo de dudas sobre su relación. Sin esquivar ninguna pregunta, cada una brindó su versión.

“Me están llamando de todos lados para ver si sigo en Mujeres o no -contó Solita-. Respeto profundamente a Teté y tuvimos una conversación. Creo que realmente hubo un malentendido: en ningún momento tuvimos un problema. Salimos muy de golpe con el programa, entonces creo que eso también influyó. No nos conocíamos ninguna de las cinco, entonces había que tomarse el timing”.

Teté se manifestó en el mismo sentido: “Lo que más me gusta es que salgamos las dos y nos dejemos de hinchar con toda la gente que llama, dice que estamos peleadas y que pasó de todo. Hay una frase que siempre resume las reuniones, que se llama ‘tormenta de ideas’, y significa que cada uno expone lo que tiene que hacer y, bueno, no todas somos iguales. Es lo lógico y lo normal. Pero nada más lejos de una pelea o una situación realmente ríspida. ¿Cómo me voy a pelear con Solita? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le pasa por la cabeza?”

Solita y Teté aseguraron que hay una "conducción coral" en el programa

En ese sentido, la reconocida periodista se refirió a posibles prejuicios contra las mujeres, precisamente lo que el programa quiere derribar: “Esta propuesta es tan innovadora y tan buena, con una conducción coral de cinco mujeres, que hemos dicho en reportajes que van a buscar que nos peleemos. Es un lugar común y hasta cultural que las mujeres nos peleemos”.

Flor de la V, quien estaba conduciendo desde el piso, señaló que circularon versiones que indicaron que Solita se habría enojado porque supuestamente había sido convocada para conducir ella en soledad, y que las demás la acompañarían. La respuesta de la conductora fue tajante.

“De ninguna manera. Desde el primer reportaje que hicimos, siempre se dijo que somos un equipo. Lo que más me atrajo de la propuesta fue, precisamente, el equipo. Por eso me duele que se hable así. En todas las entrevistas por Zoom que hicimos, que fueron seis o siete, siempre hablamos del equipo y de que era difícil. Sabíamos la tarea que teníamos por delante. Pero nuestra intención siempre fue que cada una condujera un día”.

Con el tema ya aclarado, y el humor que la caracteriza, Solita se refirió al único “cruce” de palabras que mantuvo con su colega en el marco del programa: “Yo siempre me tomo el pelo a mí misma y, desde el humor, me llamo ‘vieja’. Entonces, cuando hablamos con Teté, le pregunto si hay algo (que le molesta). Ella me dijo: ‘No, Solita, no hay nada. ¿Sabés qué? Lo único que me molesta es que te llames vieja’. ¡Me causó gracia!”

