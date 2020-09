Maju Lozano se contagió coronavirus y El Nueve tuvo que rearmar su programación

Maju Lozano (Foto: Instagram @soymaju)

En la tarde de este jueves, Maju Lozano recibió el resultado de su hisopado. Y, aunque para muchos podría haber sido previsible, ella se sorprendió al descubrir que era positivo. La conductora se había realizado el test PCR a raíz de la ola de contagios de coronavirus que se desató en La 100, radio en la que acompaña a Santiago del Moro en El club del Moro. Pero ella, que no había manifestado ningún tipo de síntomas, pensó que su estudio iba a dar bien. Cosa que, lamentablemente, no sucedió.

Los encargados de dar la noticia fueron José María Listorti y Denise Dumas en Hay que Ver, ya que el contagio de Maju obligó a las autoridades de El Nueve a rearmar su programación. Y, entre este ciclo y el que encabeza Marina Calabró, Confrontados, tuvieron cubrir el horario de Todas las tardes, el magazine que conduce Lozano entre las 17:40 y las 19 en esa emisora.

Maju Lozano dio positivo en COVID-19 (Video: "Hay que ver", El Nueve)

Por lo pronto, todos los integrantes del staff de Maju han sido aislados y serán sometidos al estudio correspondiente, para comprobar si también contrajeron el virus. Y, en base a eso, se decidirá qué pasará con el ciclo en los próximos días. No obstante, para llevar tranquilidad a sus familias y amigos, Listorti aseguró que en la emisora estos dos programas no comparten estudio.

Lo llamativo, sin embargo, fue que Denise contó que Maju ya se había realizado un estudio serológico previo y que le había dado que tenía anticuerpos contra el COVID-19, por lo que ella supuso que ya había transitado la enfermedad de manera asintomática.

Cabe recordar que hace un mes y casi al borde de las lágrimas, Lozano había contado que tenía a su hijo de 8 años, Joaquín, en aislamiento porque su padre, Julián Vardé, había dado positivo en COVID-19. Y que se sentía muy angustiada porque sólo podía verlo a través de una ventana.

Maju junto a Santiago del Moro (Foto: Instagram @soymaju)

Lo cierto es que el caso de Maju se suma a una larga lista de contagios que se vienen sucediendo en el programa de FM en el que ella trabaja haciendo la primera mañana, de 6 a 10, y en el que le sigue, que es No está todo dicho, y va de 10 a 14. En uno dieron positivo el lunes Catherine Fulop y, en el día de ayer, Santiago del Moro. Y en el otro se enfermaron primero Claudia Fontán y Guillermo Poggi, después Marcela Tauro y, finalmente, Guido Kaczka.

Todos estos casos, a su vez, obligaron a generar cambios en distintos canales de televisión. Del Moro estaba por debutar con Masterchef Celebrity por Telefé y, si bien las autoridades de la emisora confían en que tenga el alta antes del estreno que será en la segunda quincena del mes, la realidad es que no podrá formar parte de algunas grabaciones que ya comenzaron. Por otra parte, las compañeras de la Gunda en Mujeres de El Trece debieron ser aisladas preventivamente y la productora no tuvo más remedio que convocar a otras conductoras para su reemplazo. En tanto, Kaczka podrá seguir al aire ya que cuenta con varios programas grabados de Bienvenidos a Bordo pero, obviamente, su regreso dependerá de que no surjan complicaciones en los próximos días.

