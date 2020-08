La historia de la pelea que separó a Cris Morena y Florencia Bertotti: con el regreso de “Floricienta”, quedará en el pasado

Cris Morena y Florencia Bertotti

La relación entre Cris Morena y Florencia Bertotti podría ser el argumento de una telenovela con todos los ingredientes propios del género. La historia tiene triunfos y desencuentros, amor y malos momentos. Protagonizada por las dos mujeres, tendría varias temporadas y, como la mayoría de la tiras, un final feliz.

Cris Morena es, sin dudas, una de las mujeres más creativas de la Argentina, productora de éxitos como Jugate Conmigo, Chiquititas, Rebelde Way, Rincón de Luz y Casi Ángeles, solo por citar algunos ejemplos que la han convertido en una auténtica usina de fenómenos televisivos. Floricienta, también, es uno de sus mayores sucesos de la pantalla chica, que a 16 años de su estreno sigue generando fanatismos extremos. La ficción vuelve a Telefe esta tarde y la expectativa por el retorno es tan grande como si tratara de una ficción estreno.

Floricienta unió los caminos artísticos de Cris Morena con Bertotti y también fue el motivo de su distanciamiento. La tira se emitió entre el 2004 y el 2005 por la pantalla de El Trece, logrando niveles de audiencia inusuales para ese tipo de programas en el horario de 18 a 19, en la primera temporada, y de 19 a 20, en la segunda. La actriz y la productora habían trabajado juntas en Verano del 98, otro gran suceso televisivo. En aquella ficción, la intérprete tenía un papel de reparto, pero de todas formas logró notable relevancia en la historia que transcurría en Costa Esperanza.

En el 2002 y el 2003 Bertotti hizo Son amores, otra exitosa ficción, y el personaje de Valeria Marquesi la posicionó en el rol de protagonista. Cuando finalizó la comedia de Polka, Cris Morena la convocó para ponerse en la piel de Floricienta, y a partir de ahí la historia ya es conocida. La tira fue un rotundo éxito, paralizando a sus seguidores capítulo a capítulo, con niveles de audiencia increíbles: un episodio, el número 172, promedió 27.8 puntos de rating, un récord para una tira infantil.

Floricienta se emitió en toda Latinoamérica, en Europa y Medio Oriente. Con las canciones de la tira se editaron siete discos y, a pesar de haber terminado dos años antes, durante el 2006 y el 2007 se hizo una gira internacional con Bertotti a la cabeza y parte del elenco original.

Mientras se grababa la novela, hubo diferencias entre Cris Morena y Juan Gil Navarro, el galán de la primera temporada, que motivaron que su personaje, Federico Fritzenwalden, el “príncipe azul” de la historia, muriera y fuera reemplazado por Fabio Di Tomaso, quien tampoco guarda el mejor de los recuerdos de aquel trabajo.

Pero sin dudas la madre de todas la batallas la libraron Cris Morena y Bertotti. Una vez finalizado el vínculo profesional entre ambas, la productora siguió con otros proyectos y la actriz, junto a quien era su marido en ese momento, Guido Kaczka, comenzaron a pensar una ficción juvenil para aprovechar el gran momento que vivía ella.

Así nació Niní, que cuenta la historia de Nina, una chica que solo tiene a su abuelo, con quien vive en la embajada en la que trabaja como jardinero. Allí conoce al embajador Parker, interpretado por Federico Amador (con quien Bertotti está en pareja hasta el día de hoy), un hombre soltero que tiene cuatro hijos adoptivos. La novela fue un éxito también, esta vez en la pantalla de Telefe, y desató una guerra con su antigua productora.

Cris Morena y la productora RGB denunciaron a Bertotti por plagio, alegando que la nueva ficción era una copia de Floricienta. El conflicto terminó en la Justicia, que falló a favor de los demandantes y dictaminó que Niní era un plagio de aquella tira. Esta situación precipitó el el abrupto cierre de la novela, que era uno de los éxitos de Telefe en ese año.

Tras el fallo, el 16 de abril de 2010, Niní le puso punto final a su historia con un capítulo doble que marcó picos de 16.7 puntos de rating. De esta manera, la relación entre Bertotti y Cris Morena pareció quebrarse definitivamente.

En una nota al programa Tiene la palabra en 2018, Cris Morena fue consultada sobre su litigio con Bertotti, y declaró: “Tuvimos un problema tonto en realidad, la gente a veces se equivoca y ella se equivocó. No se puede hacer una copia de algo que acabás de terminar. Eso no nos hizo bien a ninguna. A mí no me modificó demasiado las cosas, pero a ella no le hizo bien”.

A esa declaración, Bertotti retrucó: “No creo haberme equivocado con Niní. La verdad que no. Fue un programa espectacular, la primera producción que hice, escribí las canciones. Sí, era un programa para chicos y sí, competía con productos que hacía ella, pero no era que no podían convivir con lo que ella hiciera. Además, de 30 escenas que tenía, en 15 estaba disfrazada de varón, y eso no lo había hecho nunca antes”. Y agregó: “Creo que fue más la molestia de hacer algo que compitiera con los productos que en general hacía Cris”.

Al año siguiente la productora le envió un mensaje cariñoso por el cumpleaños a Florencia y se abrió la puerta de una reconciliación: “Feliz cumpleaños, Flor. ¡El milagro de la vida hoy te da la bienvenida con un abrazo gigante, rodeada de familia, amor, sueños! ¡Que sea así por siempre y más! ¡Lo mejor para vos!”

Este año Telefe anunció el regreso de Floricienta a su pantalla, en el marco de los festejos por los 30 años del canal. Y a partir de ahí los mensajes públicos entre las dos mujeres demostraron que los conflictos han quedado en el pasado y que entre ellas reina la paz.

Cris Morena anunció junto a Isabel Macedo (la villana Delfina en la ficción) que este lunes a las 18 será el momento tan esperado por los fans. Llamó la atención que el anuncio lo hiciera con la contrafigura y no con Bertotti. Pero la actriz, mediante un par de publicaciones en TikTok y un cambió de look en su cabellera, más parecida a sus tiempos de Floricienta, dejaron en claro que ella apoya la vuelta de su personaje más popular a la televisión.

Floricienta vuelve y como si fuera una novela, la relación de su protagonista y la de su productora, que pasó por luces y sombras, hoy goza de buena salud. Y como en los cuentos infantiles, la historia llegó a buen puerto y el éxito que alguna vez las separó, esta vez vuelve a unirlas para deleite de fanáticos y de nuevas generaciones, que no tuvieron la posibilidad de verla hace 16 años y ahora podrán conocerla.

