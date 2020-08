El mensaje de Gianinna Maradona, ¿para el Kun Agüero?: “Pensá muy bien con quién vas a tener un hijo”

Gianinna Maradona y Sergio Agüero

Gianinna Maradona y Sergio Kun Agüero se distanciaron en a fines de 2012, luego de casi 5 años de relación. Fruto de ese romance, nació Benjamín, el joven que tiene 11 años. Desde entonces a esta parte, las diferencias, sobre todos las referidas al nene, se volvieron moneda corriente. La distancia entre Argentina e Inglaterra, país en el que vive el futbolista, hace que no se puedan ver asiduamente. A todo esto, desde el lado de Maradona, reflejan que el delantero del Manchester City no se esfuerza demasiado en que sucedan encuentros más constantes.

A raíz de lo que es un tema recurrente, en las últimas horas surgió un conflicto que parece recién comenzar. Sin pelos en la lengua, sin guardarse nada, la joven brindó ciertos indicios de lo que está pasando dentro del núcleo Maradona-Agüero. Parece que esto está dando sus primeros pasos y si no se desactiva, se vivirá como un gran inconveniente. La hermana de Dalma, se despachó en su cuenta de Instagram, dónde dejó un mensaje que parece teledirigido. Sin fotos de por medio, escribió: “Con 31 años, un hijo de 11 años y en pandemia, te digo: Pensá muy bien con quién vas a tener un hijo”.

Habitualmente, cuando el Kun está de vacaciones, lejos de las competencias futbolísticas, organiza con la mamá del nene para que se lo lleve y de ese modo, pasar unos días junto a él, compartiendo sin otras obligaciones que interrumpan tal reencuentro. A lo largo de los años, estas reuniones nunca fueron sencillas de llevar adelante y hoy, ante lo que se vive mundialmente, mucho menos.

El mensaje de Gianinna Maradona (Foto: Instagram)

Lo que ocurrió en esta oportunidad, y más allá de la cuarentena, es que en Europa ya se vive de otra manera el paso del coronavirus. Si bien los cuidados están a la orden del día, siguiendo los protocolos que cada país tiene, las ciudades reciben turistas. El gran inconveniente es que el papá del nene decidió otros planes. Prefirió no subirlo a un avión y recibirlo en su casa. Sergio se lo podría haber llevado, compartir días con él y, de paso, sacar al nene del encierro que vive en Buenos Aires.

Gianinna Maradona y su hijo Benjamín

¿Dónde está Agüero? En pleno descanso antes de volver al ruedo, disfruta de sus vacaciones. Luego de la recuperación de la rodilla izquierda, que se operó en Barcelona, España, decidió tomarse un descanso en compañía de su novia, Sofía Calzetti. Despejar la cabeza parece ser el punto de partida. El país elegido por los enamorados fue Italia. Allí están transitando este periodo en Costa Smeralda y Sardegna, zonas costeras ubicadas en el norte de Cerdeña. Un destino paradisíaco, de aguas turquesas, arenas cálidas y un paisaje único, producto de sus tierras montañosas.

Entre las actividades que vienen realizando, y más allá de ir a la playa, tomar sol, las últimas horas, Calzetti lo filmó a su novio manejando un lujo Porsche Speedster. En las callecitas desiertas del pueblo Porto Cervo, hizo rugir el motor de este impresionante auto deportivo. Las postales de esta índole se repiten y llegan a Argentina. Las ve Benja y causan fastidio y enojo.

El Kun y su novia, Sofia Calzetti, de vacaciones en Italia (Foto: Instagram)

En junio de este año, también vivieron diferencias que se trasladaron a las redes sociales. El desaire de Sergio para con su hijo causó indignación, no solo en la mamá, sino en gran parte de la sociedad. Benja lo había llamado a las 12 de la noche para ser el primero en saludarlo, pero no lo atendió. En un vivo que realizó al día siguiente, charlando con el nene le dijo que había visto la llamada, pero que no lo había querido atender.

Eso no fue lo único, también lo dejó afuera del festejo virtual que realizó vía zoom. Varias actitudes de desplantes que exaltaron a la hija de Diego y Claudia: “Te creía bastante piola”.

SEGUÍ LEYENDO

Nazarena Vélez se mostró angustiada por su hijo: “Se fue a vivir solo y hace cualquiera”

El mal momento que pasó Rocío Marengo en la final de MasterChef Celebrity Chile: “Me desmoroné”