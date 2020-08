Sergio Agüero se mostró en sus vacaciones a bordo de un lujoso Porsche y al ritmo de la canción de la discordia de Maluma

Aguero a bordo de un Porsche

La lesión en la rodilla no le permitió a Sergio Agüero terminar la temporada en cancha con el Manchester City. El delantero argentino se operó en España y durante estos días disfruta de unas vacaciones en Italia acompañado por su pareja Sofía Calzetti.

Durante las últimas horas, ambos mostraron imágenes de su descanso en el pueblo Porto Cervo, un centro turístico ubicado en Costa Esmerlda, sobre la isla italiana de Cerdeña. Las escenas que más se viralizaron fueron las que ambos compartieron paseando a bordo de un lujoso Porsche Speedster. El Kun aprovechó y en un tramo hizo sonar el rugido del motor.

También subió él mismo una storie en su Instagram dedicada al cantante colombiano Maluma, mientras de fondo sonaba su tema “Hawái”. El argentino le mandó un saludo al músico, que en las últimas semanas fue noticia después que Neymar cantara ese tema que conoció la luz a fines de julio. ¿El motivo que llamó la atención? Según publicó el portal de noticias Page Six, la letra está inspirada en Natalia Barulich, ex pareja del colombiano, quien hace algunas semanas se mostró muy romántica con Ney.

El atacante argentino de 32 años tuvo su última presentación oficial a fines de junio contra Burnley por la Premier League. Debió ser reemplazado por Gabriel Jesús a raíz de una molestia en la rodilla: dos días más tarde fue intervenido en Barcelona por el doctor Ramón Cugat a raíz de una lesión en el menisco externo de su rodilla izquierda. Esto le impidió estar presente en los duelos por Champions League contra el Real Madrid y Olympique de Lyon, el cual marcó la despedida del equipo de Josep Guardiola de la máxima competencia internacional.

Agüero y Calzetti habían estado en un yate en España semanas antes (IG: @soficalzetti)

El gran interrogante que pesa sobre la cabeza del Kun está enfocado en saber qué ocurrirá con su futuro en el equipo inglés. Tiene contrato hasta mediados del 2021, pero en las últimas hora surgió la información de que el City iría detrás de Lautaro Martínez, por lo que esa hipotética transferencia podría sumarse en la competencia que ya tiene con el brasileño Gabriel Jesús por el puesto.

“Todavía me quedan unos años más y ojalá, lo que más quiero, es tratar de ganar una Champions. Ya tengo poco tiempo y la verdad que con todo esto no sé qué va a pasar. Yo me estoy cuidando bastante, voy a tirar más añitos. Ojalá pueda terminar mi carrera diciendo fui feliz y que me recuerden por lo que hice dentro de la cancha. Quiero intentar dar lo máximo acá”, había dicho semanas atrás cuando habló sobre su futuro en el Manchester.

