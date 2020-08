Nicole Neumann reveló el promedio sexual que mantuvo con Fabián Cubero durante su matrimonio

Nicole y Fabián estuvieron diez años casados y tuvieron tres hijas

Nicole Neumann regresó a la conducción esta semana con el ciclo Las 10 de Nicole. En la última edición entrevistó al Pollo Álvarez, el presentador de Nosotros a la mañana, el programa de El Trece donde la modelo también se desempeña como panelista.

Durante la charla, se animó a preguntarle al periodista detalles de su vida sexual con Tefi Russo, la cocinera con quien se casó el año pasado. Lo llamativo fue que Neumann terminó realizando una confesión íntima sobre su matrimonio con Fabián Cubero, el padre de sus tres hijas Allegra, Indiana y Sienna.

“Vamos a ir al campo más íntimo. Yo recuerdo que a una semanita de casado, sale una nota en vivo de Tefi, tu mujer, y le preguntaron: ‘¿Cómo estaban en la intimidad?’. Ella respondió que siempre estabas cansado. ¿Mejoró el promedio o seguimos en esa sintonía?”, le preguntó Nicole a su compañero de trabajo.

La confesión sexual de Nicole Neumann sobre su relación con Fabián Cubero (NET TV)

Con total sinceridad, Álvarez le contestó entre risas: “¡Empeoró ese promedio! Pero es así, el sexo pasó de moda. Hay que tener poco, lo normal. Basta de eso”. Entonces Nicole le consultó: “¿Para vos cuánto es poco, normal, semanalmente?”. El invitado aseguró: “Para una pareja que está hace 4 años, uno de casados, tres veces por semana está perfecto. No nos movamos de ahí”.

La conductora recordó cómo era su vida sexual con el ex jugador de Vélez: “Pará, yo estaba en ese promedio a diez años de casada”. El Pollo le respondió: “Vos serás una golosa, yo tengo mi historia también, loco”. Y su compañera aclaró: “Bueno, no sé, cada pareja tendrá su acuerdo...”. Luego, el conductor agregó: “Mi mujer es más activa, pero yo siempre ando cansado por el trabajo. Un par de veces, yo llego a casa y ella me busca, pero no me encuentra. Perdón, voy a tratar de mejorar”.

Además, Nicole se refirió a los horarios de trabajo que ambos están haciendo en Nosotros a la mañana: “Ahora que amanecemos tan temprano es muy difícil, porque la mayoría de la gente está en su mejor momento a las 9, 10 de la noche. No sé si a vos te pasa. Pero a esa hora yo ya estoy apagando todo...”.

“Voy a tratar de mejorar”, repitió Álvarez. “No solo eso, creo que el promedio empeoró para ser sincero”, manifestó el periodista y aprovechó para preguntarle a la modelo cómo era su intimidad cuando recién se había casado con el padre de sus hijas. “Al año de casados, me parece que mínimo 1 por día, por lo menos 6 veces a la semana”, respondió Neumann.

Recientemente, la modelo y sus hijas se contagiaron de coronavirus y tuvo un conflicto mediático con Fabián Cubero y su actual novia, Mica Viciconte. “Tengo dos fans de esos amor/odio que van tirando cosas todo el tiempo. Es imposible, siquiera, poder preservar cosas de la intimidad de las niñas”, se quejó mientras se mantenía aislada en su casa con su familia. Desde su separación, ellos no han podido tener una buena relación y deben recurrir a los abogados para ponerse de acuerdo en cuestiones relacionadas al cuidado de sus tres pequeñas.





