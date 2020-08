Las confesiones de Esteban Lamothe: las dificultades de su primer trabajo y la famosa con la que fantasea

Esteban Lamothe

En cada entrevista que brinda, Esteban Lamothe suele dejar mucha tela para cortar. Lejos de ponerse repetitivo, encara cada pregunta con seriedad y sin doble vara. Suele ir al hueso con cada una de sus palabras. Sin ir más lejos, días atrás habló sobre su relación con el cannabis y dejó clara su postura más allá del que dirán.

En la noche del miércoles 19, estuvo en Estelita en casa, el programa de América que conduce Jey Mammón, personificando y dándole vida a uno de sus personajes más emblemáticos. Durante el programa se tocaron varios temas, recorrieron su carrera, sus gustos y proyectos. Entre ellos, los relacionados con los rebusques de Esteban antes saltar a la fama como actor.

“Fui mozo hasta los 30 años. Arranqué a los 13, ponele…un montón de tiempo”, comenzó y prosiguió, a la pregunta de Estelita sobre cómo era en ese rol: “Fui un mozo intuitivo, porque cuando iba a una mesa me daba cuenta si querían conversar, si preferían no charlar, o si me querían pelear. Hay muchas personas que no están bien y se la agarran con el mozo, eso me pasó un montón de veces”, comentó sobre su labor en un restaurante.

A raíz de los diferentes clientes que se cruzó a lo largo de los años, sostuvo que una vez, algo cansado del desplante y de los cuestionamientos, fue más allá. Ya lejos de aquellos, años, se animó a contar una infidencia. “Una vez escupí una batata y queso. Lo escupí entre medio y lo pegué. Fue con un tipo que me había maltratado durante toda la noche. Que había abusado de su autoridad, del poder del comensal. La pasé muy, muy mal”, recordó sobre el episodio que aún atesora en su memoria.

Por otra parte, sin ánimos de titubear, y ya hablando sobre sus rasgos y mote de galán, sostuvo que se cree una persona linda. “Si, me veo lindo, tengo algo. Osea, yo nunca fui lindo, pero mi primer papel protagónico fue con la China Suárez, que es una de las mujeres más lindas del país, y ahí la gente, me vieron al lado de ella, y empezaron a decir que era lindo. Me parece que me puse lindo de grande. De chico era más narigón, más flaco...”.

En otro momento de la entrevista, confesó que una de sus fantasías es estar con una persona mucho más grande de edad que él. “Nunca salí con una mujer significativamente más grande que yo”, arrancó y Estelita retrucó: “Pero de cuánto…¿de 70... de 80...?”. A lo que Lamothe respondió: “Si, no tendría problemas con la edad siempre y cuando me guste la mujer. Mirtha (Legrand) por ejemplo... Ella es una mujer que me llama la atención, tendría algo con ella”.

Lamothe conoció la fama de grande. Con 43 años, recién casi en la última década de su vida, a base de esfuerzo y dedicación, logró tocar el cielo con las manos; convertirse en protagonista de proyectos, ser uno de los galanes y ganar premios por sus distintas labores artísticas. Su debut en los medios se dio en el 2004, con un papel en la película La vida de Perón. Recién en el 2012 llegó a la televisión, como parte de Sos mi hombre, en la pantalla de El Trece, canal que le abrió las puertas a gran parte de su trabajo.

En el 2015 protagonizó en cine, en Abzurdah y un año más tarde llegó la consagración de la mano de su primer protagónico en la pantalla chica, en Educando a Nina, junto a Griselda Siciliani. Las luces y las estrellas se posaron sobre él. Con la llegada a lo más alto, los rumores lo tuvieron como protagonista; uno de ellos, la supuesta relación sentimental con Siciliani.

