Polémicos dichos de Esteban Lamothe sobre el consumo de marihuana y sus efectos

Esteban Lamothe

Durante años, personal vinculado a cuestiones médicas hablaron de la posibilidad de despenalizar el consumo de marihuana. Más allá de que se suele consumir de manera recreativa, también hay personas que la necesitan de manera medicinal. En el mismo sentido, artistas de diferentes ramas tomaron posición y explayaron sus opiniones. Hay quienes están en contra y quienes a favor de dar este paso que tantas opiniones genera. Por lo pronto, Esteban Lamothe reconoció que consume cannabis y explicó su posición.

“Yo estoy totalmente de acuerdo con el consumo medicinal de la marihuana. Conozco las propiedades que tiene. Tengo amigos que consumen. Yo consumo gotas. Tengo tías y abuelas que toman. Tengo amigos que tienen hijos con problemas de convulsiones. Es un súper medicamento. Yo separaría a la marihuana del resto de las drogas”, comenzó en una charla con Mitre Live.

Por otra parte, lejos de buscar quedar en el ojo de la tormenta, continuó con su descargo. Más allá de hablar de quienes necesitan del producto como medicina, también dijo lo suyo sobre quienes acuden como una forma de entretenimiento. “Incluso, más allá de lo medicinal, estoy a favor de los que consumen de forma recreativa y cuidada. Porque ojo, una botella de vino, no es lo mismo que si te la tomas vos, que si me la tomo yo o se la toma otra persona. Un rivotril no es lo mismo, un paquete de puchos no es lo mismo. Voy a que a todos las cosas nos hacen distintos”.

Esteban Lamothe se mostró a favor de la marihuana (Video: Mitre Live)

Acto seguido, pidió prudencia y responsabilidad. Con sus palabras, Lamothe buscó cautela y como con otras cuestiones, acudir al compromiso. “Nadie puede venir a decir que la marihuana es buena para todos, es depende. Siempre hay que tener un consumo responsable”.

Acto seguido, contó que consume el producto de manera medicinal, pero también por placer. “Yo tomo CBD porque tengo presión ocular. Eso por un lado, pero por otro lado, consumo de manera recreativa. Yo tengo 43 años y soy responsable. Planto, cultivo, me fijo, me informo. No es lo mismo que le des a un pibito de 16 años que tiene un problema y le pasa algo”.

Ya profundizando sobre el tema, fue más allá. Contó que otros productos cuestionados, pero que se venden de manera legal, le hicieron mucho más daño. “A mí lo peor que me ha hecho en la vida fue el cigarrillo y el alcohol. Nunca fui un gran borrachín ni mucho menos, pero si me tomo una botella de vino o y si me fumo un porro, y al otro día tengo que ir a trabajar, yo prefiero fumarme un porro. No me quita ni un cuarto de energía que si me quita tomarme un tubo de vino”, sentenció.

A continuación, habló de estigmatización y de la mala fama que tienen ciertas drogas con respecto a otras que, para él, son peores pero como son de circulación aprobada, no se pone el foco como correspondería. “No es por hablar mejor ni peor de las cosas. Hay drogas que son legales y la gente abusa de ellas, incluso. Está un poco estigmatizada la marihuana pero yo no creo que sea una droga peligrosa para nadie. Todo lo contrario”.

Para cerrar, intentando no ir más allá, pero siempre dejando en claro su postura, recalcó la posibilidad de que, con mucha más información que siglos pasados, se pueda revertir el pensamiento que se tiene. “Estamos empezando a informarnos. A saber. Hay que ir de apoco. A priori, uno dice droga como ilegal, pero hay que informarnos. Y no dar un mensaje ‘hay que fumar porro’. Todo con cuidado y con amor”.

