Ana Rosenfeld busca identificar al hombre que le ofreció 10 mil dólares a cambio de fotos íntimas: “A otras famosas les pasó lo mismo”

Si bien la era digital permitió que el mundo esté conectado, por otro lado trajo aparejadas cuestiones ilegales. Y delitos. Es la abogada Ana Rosenfeld quien ahora expone una situación que la afecta directamente: en los últimos días recibió, a través de sus redes sociales, una propuesta indecente que viene acompañada de una estafa. Según los especialistas, esta maniobra delictiva es muy frecuente, y suele encontrar entre sus víctimas a niños y personas de bajos recursos.

“Hola, bombón. ¿Te interesan 10 mil dólares por fotos tuyas desnuda? Soy 100% confidencial, pago todo en efectivo al contado, hacemos envío por Mercado Pago o transferencia bancaria. Si te interesa, avisame”, fue el texto que Rosenfeld recibió –enviado de forma privada– en su cuenta de Instagram, de parte de usuario desconocido.

A raíz de esto, Rosenfeld decidió primero hacer público el caso y luego llevarlo a la Justicia. “Estamos hablando de un tema muy delicado, porque la red que puede haber detrás de todo esto, si no lo exponés públicamente, puede seguir con sus consecuencias –explicó–. En las redes sociales hay muchos chicos que pueden llegar a caer ante estos pervertidos”.

La propuesta que recibió la abogada y que hizo pública (Foto: Instagram)

“Más allá de los seguidores que uno tiene, yo tengo 420 mil, tengo más de dos millones y medio de interacciones semanales –se explayó–. Eso quiere decir que te espía gente que no te sigue, por lo tanto los mensajes no te aparecen de seguidores habituales, que podés detectar fácilmente. Así me llegó ese mensaje privado de un usuario desconocido, con ese nombre que figura en la captura de pantalla que publiqué”.

“Lo primero que hice fue deschavarlo, hacerlo público, para que a cualquier otra persona que le esté pasando lo mismo pudiera estar atenta. Más que nada por los chicos, por la gente joven que a lo mejor puede sucumbir ante esta tentación económica: empieza con esto, y termina siendo un grooming”.

A partir de su publicación, Rosenfeld encontró a varios usuarios que atravesaron lo mismo o situaciones similares. Ante esto, la preocupación de no saber hasta dónde puede llegar el tema. “Recibí miles de mensajes públicos y como 200 en privado: a muchas mujeres famosas, y a otras que no lo son, que les pasó lo mismo. Empiezan con sacate la remera, mostrame el corpiño, mostrame algo más, y así van levantando la apuesta. Obviamente esto, después, pasa a ser parte de una red de pornografía infantil, de pedofilia; no tiene límites”.

“Lo primero que hicimos fue una investigación: ver a quiénes seguía este tipo. Comprobé que son todas mujeres famosas. Luego de este paso buscamos quiénes lo siguen, para saber si está solo o hay una red; ver con quiénes interactúa. Y la investigación fue positiva”, amplió la abogada.

Rosenfeld sostiene que el autor de la estafa sabe quién es ella, y que no fue un mensaje al azar. “El tipo levantó la apuesta. Se siguió metiendo en mi Instagram y siguió mirando mis fotos, siguieron los mensajes en la misma dirección. Con eso pude comprobar que no se trataba de un mensaje automático. Por eso hice la denuncia donde corresponde: en la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia. Además, adjunté otras denuncias que me fueron llegando, para ir a fondo con este tema. La causa quedó a cargo de la fiscal Daniela Dupuy”.

“Hoy en día es posible llegar a la persona que está detrás de todo esto: por la importancia y visibilización del tema, es fácil. Va a llevar un tiempo seguramente, pero datos hay. Con los medios informáticos que tenemos, con los datos particulares que va a tener que dar Instagram”, concluyó Ana Rosenfeld, con la esperanza firme de que se haga justicia.

