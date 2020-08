"Cantando 2020": la respuesta de Karina la Princesita cuando le preguntaron si haría un dúo con Ángela Leiva

Este jueves Ángela Leiva y Brian Lanzelotta fueron los encargados de iniciar la segunda ronda del Cantando 2020 después de haber brillado en su presentación con el tema Olvidame y pega la vuelta. Y volvieron a brillar con una performance que alcanzó los 28 puntos tras las devoluciones del jurado. Sin embargo, la relación entre la participante y Karina La Princesita volvió a sumar un nuevo capítulo.

Esta fue vez, el cortocircuito se dio cuando La Princesita estaba dando su devolución y Laurita Fernández-coconductora del ciclo-le preguntó si estaría dispuesta a formar un dúo junto a su colega. Inmediatamente, Ángela no dudó en su respuesta y dijo que “le gustaría” llevar adelante esa propuesta, pero Karina no se mostró muy convencida. “Hay cosas personales que hay que arreglarlas y más con lo que pasó. No digo que sí porque no quiero obligar a nadie...”, aseguró la ex del Kun Agüero.

Además, Laurita quiso saber sobre el nuevo nombre del disco de Ángela que se llama La reina. “¿Por qué es ese título?”, indagó Fernández, ante la atenta mirada de Karina. “Así me puso la gente hace mucho y recién hace dos años tomé ese nombre como homenaje a ellos”, tratando de evitar entrar nuevamente en una polémica. “Son apodos, nada más”, aseguró.

“Vi que tu nuevo álbum se titula La reina. ¿Por qué es ese título?”, indagó la conductora, ante la atenta mirada de La Princesita. “Así me puso la gente hace mucho y recién hace dos años tomé ese nombre como homenaje a ellos”, tratando de esquivar la polémica.

Ángela Leiva y Brian Lanzelotta

La semana pasada, ambas protagonizaron un picante ida y vuelta en la pista cuando la jurado la encaró por unas “acusaciones graves”. La jurado la encaró directamente: “Recuerdo que te paseaste por todos los programas hablando pestes de mí como por ejemplo, diste fechas de cuándo empecé a salir con mi ex y diste por hecho que empecé a salir con él cuando todavía estaba con El Polaco. Me molestó que Ángela, que tiene una gran voz, tenga que recurrir a eso para tener un poco de cámara”.

En tanto, Leiva en un tono más conciliador le respondió: “Vamos a hacerla más fácil. Si te herí en algún momento, te pido disculpas. Lo hago públicamente. Ya queda en vos si querés disculparme a mí”. Pero, La Princesita continuó: “Te disculpo, pero me gustaría que sí que te retractes de las acusaciones tan graves que hiciste sobre mí cuando dijiste que tu carrera se vio truncada por mi culpa, mi envidia y mis celos. Y que por mi culpa te tuviste que ir a Bolivia porque yo amenazaba a empresarios para que me contraten a mí y a vos no. Me parece grave meterse con el trabajo de los demás, nunca lo hice”.

“A mí me llegaba esa información, te pido disculpas. Tal vez tengamos que tener una charla y poner en juego cosas que a mí me llegaban a ver si eran verdad. Recién te pedí disculpas, lo que tenía que hacer ya lo hice”, aseguró Ángela.

SEGUÍ LEYENDO

“Cantando 2020”: por decisión de la gente, el certamen ya tiene a su primera pareja eliminada

¿A favor o en contra? Marcelo Tinelli dio su veredicto sobre la primera pareja eliminada del “Cantando 2020″

Un reconocido conductor, una actriz y un modelo: dieron a conocer qué famosos se negaron a participar del “Cantando 2020″