La reacción de Luciana Salazar cuando revelaron que se casa el año que viene (Video: "Polémica en el bar", América)

Desde que comenzó su carrera en los medios, Luciana Salazar mantuvo reserva sobre su vida privada. No le gusta hablar de sus relaciones amorosas y tampoco se muestra en público con alguna pareja. “Yo no hablo de mi vida privada”, la hemos escuchado decir una y mil veces tratando de a resguardar su intimidad.

En abril, apenas unos días después de que comenzara a regir el aislamiento social, preventivo y obligatorio en la Argentina, la modelo brindó una entrevista exclusiva con Teleshow en la cual dejó entrever que está en pareja. Incluso tenía un viaje planeado a los Estados Unidos con dicha persona, pero quedó pendiente porque aún no abrieron las fronteras para poder salir del país. En aquel entonces -cuando se especulaba que la cuarentena no dudaría tanto tiempo-, Luciana manifestó sus ganas de volver a ver “a alguien especial” a quien extrañaba. “Después de esto tenés ganas de abrazar a toda la gente que querés”.

Este martes, Marcelo Polino estuvo invitado a Polémica en el bar y mientras hablaba de la reconciliación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré, reveló que una persona del mundo del espectáculo se casaría el 2010. Luego de generar intriga, terminó asegurando que se trata de su amiga e integrante del ciclo que conduce Mariano Iúdica por la pantalla de América.

“Yo voy a decir una cosa: una persona muy famosa, no voy a hablar de la otra persona porque su actividad la conozco pero no la manejo, se va a casar seguramente el año que viene. Es la señora Luciana Salazar”, afirmó el periodista que también es padrino de Matilda, la hija de la conductora.

La reacción de Luciana Salazar cuando Polino afirmó que se casa el año que viene

¿Cuál fue la reacción de Luciana? Sorprendida por las palabras de su amigo, le dijo: “¿Qué? Polino, ¡te reviento!”. Incluso, se levantó de su silla y amagó con abandonar el estudio. De inmediato, sus compañeros empezaron a arengar la noticia sobre la posible boda. “¡Luciana! ¡Se casa Luciana!”, cantaron al unísono, mientras la modelo se tapaba la cara y lo negaba.

Entonces, Polino siguió brindando detalles sobre la información. “Vamos a hacer un pequeño juego, porque yo necesito decir el 22 el nombre y apellido. Luciana tuvo la propuesta para formalizar. Es una linda noticia, Luli”, sostuvo el periodista. “Yo te voy a matar”, agregó Salazar que luego decidió colocarse el tapabocas para evitar mostrar sus gestos frente a cámara.

“No te olvides que soy huérfano. La única familia que tengo es la tuya, así que no me la saques” respondió en tono de broma el ex jurado del Bailando. “Basta, Polino, no hay que decir nada. Yo no hablo de mi vida privada”, insistió la modelo.

“Lo que sí, los que la queremos mucho a Luciana la estamos presionando para que dé el sí ya porque necesitamos una fiesta”, finalizó Marcelo Polino sobre la posible boda de casamiento de Salazar.

