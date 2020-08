Claudio Rico se prepara para dar su primer show por streaming: “Los humoristas somos esenciales porque la risa cura”

Manos a la obra: Claudio Rico armará un espectáculo con sus mejores imitaciones (Foto: Instagram)

A lo largo de los años Claudio Rico se caracterizó por el empeño y sacrificio que le imprime a su trabajo. En la cresta de la ola, no se detienen en el pasado glorioso, sino que siempre va en busca de un poco más. El humor y las imitaciones son su carta de presentación, logrando personajes que ya fueron incorporados por la memoria colectiva.

Sus primeras interpretaciones fueron de Bernardo Neustadt y Ricardo Alfonsín cuando Claudio todavía transitaba la secundaria. Con un debut en la radio, medio en el que sigue provocando carcajadas, se incorporó a las filas de ShowMatch en el 2004. Según contó alguna vez, el personaje que lo llevó a lo más alto fue Luis D’ Elia en El Gran Cuñado, en el 2009. Fue su gran salto en la pantalla chica.

Claudio Rico y sus más de 100 personajes

Todo el tiempo quiere reinventarse, buscar nuevos rostros y voces. Y si hablamos de buscarle la vuelta, hoy, en plena pandemia, intenta encontrar alternativas. Así es como por estos días Claudio se prepara para brindar su primer show vía streaming: el 23 de agosto a las 21 horas todos sus personajes darán el presente en Ricovid. Las caracterizaciones que más le pidan en las redes sociales se juntaran en un show único y sin precedentes, que promete ser desopilante. Según los primeros sondeos, Rico se muestra satisfecho por el arranque de la venta de entradas por Plateanet.com.

“Hay que adaptarse a los cambios: esto viene por una necesidad, porque nos quedamos sin eventos y hay que probar cosas nuevas -le dice el artista a Teleshow -. No sé si se va a quedar para siempre esta manera de hacer shows; yo lo dudo. A través de una experiencia que tuve por Zoom, es muy difícil hacer humor sin el rebote de la gente”.

Claudio Rico en la piel de Sergio Berni (Foto: Instagram)

El humorista de Polémica en el bar explica que esa devolución no puede faltar en un espectáculo, y virtualmente no se logra. Días atrás Antonio Gasalla contó que una función teatral, tal como se conoce, no se logra de otra manera que no sea sobre el escenario, con los espectadores a pocos metros. En este sentido, Rico piensa igual que su colega. “Es así, falta el aplauso, la risa, las caras que van cambiando a medida que vas haciendo algo. Por todo esto es medio complicado. Quizás para el standapero, los que hacen unipersonal, para ellos por ahí es más fácil, pero no para una obra de teatro con muchos integrantes. Te repito: para los que hacemos humor, que necesitamos el remate del chiste, la risa y el aplauso, se complica”.

Más allá de que se trata de una nueva forma de brindar humor, promete salir a escena con todo su potencial. No se va a guardar nada. “La gente que entre a verme se va a encontrar con todos los personajes que hago en la radio, los que hago en la tele, en Polémica. Por otra parte, vamos a tener personajes que hacíamos en ShowMatch. Habrá una sorpresa, pero no quiero adelantar demasiado para que se asombre; vamos a hacer homenajes. Va a ser un lindo espectáculo para toda la familia”.

Rico, mostrando el paso a paso hasta llegar a Lilita Carrió (Foto: Instagram)

Con una innumerable cantidad de máscaras, Claudio piensa y resalta cuáles son sus preferidos. “Tengo más de 100 personajes para hacer y alguno va a quedar afuera, pero siempre nos fijamos en lo que nos piden más. Entre los preferidos, los que más me gustan hacer son Ginés González García y el Turco Asís”, explica, y adelanta que no faltará Sergio Berni, uno de los últimos en incorporarse a sus filas.

Rico sostiene que los humoristas son claves en este periodo de cuarentena. “Pienso que pasamos a ser esenciales porque la risa cura. La gente necesita del humor, de distraerse, poder reírse”.

