Morena Rial explicó por qué no hace la cuarentena en su hogar: “Estoy en la casa de mi mejor amiga, con la niñera y con mi hijo”

Morena Rial

En las últimas horas, diferentes versiones indicaban que Morena Rial había dado positivo para COVID-19. Un mensaje de ella en las redes sociales sembró dudas y esto llevó a que se haga un teléfono descompuesto que ella misma frenó. En una charla con LAM, el programa de Ángel de Brito, contó qué sucedió. “Yo subí una foto donde puse ‘cuarentena mood’ y fue porque todo el mundo está en cuarentena. A partir de eso todos empezaron a romper las pelotas. Lo puse porque no sabía que poner en la foto, y me salió eso. Yo suelo poner todo en privado, para mejores amigos, pero está la subí así y ahí empezaron con: ‘¿Tenés coronavirus?’”.

Acto seguido, manifestó: “Ahora estoy en la casa de mi mejor amiga, con la niñera y con Francesco, estamos aislados. Estamos 10 días acá, después vamos 10 días a mi casa…”. Enseguida, de Brito la interrumpió: “¿Eso te lo recomendaron cuando te hiciste el hisopado?”. “No, no. Como es una casa en un country dijimos ‘ya fue, nos vamos para ahí, para estar mas tranquis’. Nos aburrimos de tanto encierro. Yo vivo en Capital y no quiero llevar al nene al parque porque es un riesgo”.

Morena Rial contó el motivo que la llevó a pasar la cuarentena con una amiga (Video: LAM-El Trece)

También explicó por qué se hace un hisopado cada 15 días. Esta información, apenas se supo, también alertó a sus fanáticos, a quienes están al tanto de su día a día en sus redes sociales. More detalló que no tiene nada que ver con la enfermedad y que solo se trata de una medida de prevención para ella, como para todo su círculo más íntimo.

Jorge, su papá, por recomendación de su médico de confianza, y por haberse colocado un stent, es un paciente de riego. Sin ir más lejos, durante un largo lapso condujo Intrusos desde su casa como prevención. “Mi papá es un paciente de riesgo y quiero llevarle tranquilidad a él y a toda la familia. Me hago los chequeos por las dudas”.

En otro fragmento de la charla, habló de los miedos propios y de su rol como madre ante la pandemia. “Los miedos son más por mi nene. Más allá de que los nenes no sufren, no me gustaría verlo con tos, engripado, ni nada de eso. Es mucho el cuidado, de mi papá también. Más que nada quiero llevar tranquilidad a la familia del papá de mi hijo, que están lejos y ven todo eso”.

Por otro lado, habló de la maternidad y de cómo vive este periodo como madre soltera. En mayo, en plena cuarentena dictada por el Gobierno Nacional, Facundo Ambrosioni abandonó la casa que compartían los tres como familia. Según confirmó Teleshow en ese entonces, la ruptura se dio luego de que ella descubriera una nueva infidelidad. A raíz de esto, Morena decidió ponerle punto final a la cuestión y él se volvió a Córdoba, de donde es oriundo.

Morena Rial, Facundo Ambrosioni y su hijo (Foto: archivo Infobae)

Si bien el distanciamiento se dio de manera abrupta y en medio de una decepción amorosa, por el bien del menor, afrontaron el desafío de llevarse de la mejor manera como padres solteros. En este contexto, limaron aspereas. “El padre de mi hijo está presente, lo llama todo el tiempo al nene. Todos los días hacemos videollamadas. Pensá que nos separamos hace 3 meses y medio, y desde ese momento no lo ve al nene por esto de la pandemia”.

Por último, se despachó con palabras de amor para su hijo, de un año y cuatro meses. “Él es muy independiente, muy vivo. Aprende una palabra por semana, aprende rapidísimo. Yo trato de estimularlo, de estar en todo lo que necesita”.

