Antonio Gasalla, sobre la posibilidad de hacer teatro vía streaming: “Me puede salir horrendo”

Antonio Gasalla

En plena pandemia, fueron varios los rubros que tuvieron que reinventarse. La cultura no estuvo ajena a esto y, ante la necesidad, también hubo que salir a buscar la manera de sobrevivir. La actividad teatral, por ejemplo, cerró sus puertas en marzo, y aún no tiene fecha para volver a abrirlas. Si bien se está manejando la posibilidad de volver al ruedo respetando protocolos establecidos de prevención, esto todavía parece lejano. Incluso, quienes tienen una mirada más profunda, sostienen que no solo se perdió el año, sino que la temporada de verano también les será esquiva.

Varios artistas adaptaron sus obras y las reacondicionaron para poder salir al ruedo vía streaming. Un rincón adecuado del hogar, un teléfono sostenido por un trípode y a salir a escena. En muchos casos, al tratarse de algo desconocido, fue a base de esfuerzo y entusiasmo. Lo que se está viendo, al ser algo nuevo para la gran mayoría, es que en algunas ocasiones hay problemas de conectividad. Trasmisiones que se tildan por la cantidad de personas intentando ingresar al mismo tiempo a la plataforma en cuestión o, simplemente, porque la tecnología juega una mala pasada.

Antonio Gasalla, sobre la posibilidad de hacer teatro vía streaming (Video: "Quedate en casa" - El Nueve)

Antonio Gasalla fue consultado si existe la posibilidad de que se sume a esta modalidad, pero manifestó que no quiere saber nada al respecto. Se siente ajeno y además no le gusta esta nueva forma de acercarse al teatro. “Me parece que el teatro está medio cerrado, desaparecido, qué se yo… La gente ahora está haciendo cosas que no sé… Todo en inglés se habla. Mirá, a mí me llamaron para hacer una cosa (trasmisión vía streaming) en un galpón, que lo fui a ver -tres horas en auto para llegar-, pero no es que no tenga ganas, ya tengo mucha edad . Entonces, andar siguiendo los cambios que está teniendo el teatro... No puedo”, contó en Quedate en Casa, por El Nueve.

Por otro lado, no ocultó sus ganas y su ansiedad de que el teatro vuelva a resurgir como se lo conoce. “Si se abre en calle Corrientes, o donde sea, iré al teatro, porque es lo que más me gusta. Pero para esto del streaming me llamaron 27 veces, pero a mí me puede salir un poco horrendo ”.

Ante la pregunta sobre su posible retiro en el corto plazo, cuestión que se estuvo rumoreando en el último tiempo, el reconocido intérprete esquivó el tema e intentó explicar en qué momento profesional se encuentra, en medio de esta situación tan particular: “ No es fácil ser viejo , tener casi 78 años. Estoy acostumbrado a llevarlo con lo que la vida me dio, con lo que el público me dio”.

A continuación, hizo referencia a las especulaciones y de cómo, según él, lo malinterpretan. “Hay cosas que pasan en esta profesión que son así. Me parece que me entienden mal, yo estúpido no soy ”.

De todos sus personajes, el de "La abuela" es su preferido, según declaró

Gasalla hizo referencia a su cuarentena y a cómo está atravesando este momento tan particular. Por ser paciente de riesgo, los cuidados sobre él son extremos. “Lo que me marca el compás a mí es esta enfermedad que hay en el aire. A mí me habían encerrado, con un hermano mío, pero me empecé a vestir, a poner la ropa, a afeitarme, a ponerme el coso (tapabocas) en la cara, para salir a hacer los almacenes”, remarcó sobre las salidas que tiene.

Por último, ya mucho más relajado ante una charla amena, hizo referencia a sus personajes. A todas las interpretaciones que hizo a lo largo de su vida y a cuál es su preferido. “La Abuela es uno de los que me gusta mucho porque lo tengo más que elaborado. Ya conté la vida de ella, de las nietas y las bisnietas, que a su vez ya están casadas… Si calculamos, esta mujer tiene que tener como 2 mil años”.

