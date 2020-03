—Estoy ocupado y eso me ayuda a estar menos preocupado. Yo cuando la semana pasada dije que no vayamos al teatro, es porque primero lo dije en mi casa, a mi familia. Osea yo le dije a mi familia, porque estaba preocupado, por eso salí a recomendarle lo mismo al público, porque no voy a hacer para el afuera algo distinto de lo que hago en mi casa. En todo caso, porque tengo tantas ganas de seguir dedicándome a mi profesión que es el teatro, que estoy convencido de que para en el futuro poder convocar mucha gente al teatro, primero necesitamos una población sana. Para poder vender muchas entradas a futuro, sé que ahora no tengo que vender ninguna.