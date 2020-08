El enojo de Gianinna Maradona por el Instagram de Benjamín: “De miles de hijos de famosos, se la cierran a él...”

Gianinna Maradona junto a su hijo, Benjamín Agüero

“Nací en Febrero del 2009, España. Soy Argentino. Hincha de Boca. Única cuenta pública chequeada por mis viejos: @giamaradona @kunaguero”.

El 4 de julio, Benjamín Agüero Maradona se unió a Instagram. Según se lee en la biografía del niño de 11 años, sus padres, Gianinna Maradona y Sergio El Kun Agüero, le administran y supervisan la cuenta que, en menos de un mes alcanzó los 75 mil seguidores.

En ese tiempo, Ben -como lo apodan cariñosamente sus familiares y amigos- publicó fotos de cuando era un bebé y entró a distintos estadios en los brazos de su padre. También abordo de una bicicleta durante sus vacaciones y gran parte del material se destaca con imágenes de él jugando al fútbol y luciendo varias camisetas como la del Barcelona, el Manchester City y la Selección argentina. Además, recordó el momento en que firmó como testigo en el casamiento de su tía y madrina, Dalma Maradona.

El mensaje de bienvenida de Diego Maradona a su nieto Benjamín en Instagram

Sin embargo, Benjamín solo tuvo acceso durante algunas semanas, ya que el 20 de julio su madre denunció públicamente que Instagram le bloqueó el acceso a su cuenta personal porque no cumplía con las políticas de la red social al ser menor de edad. “Solo quería ser un niño más de las redes sociales”, explicó Gianinna y manifestó su descontento con las condiciones de la empresa ya que otros menores de edad tienen cuenta -también administrada por sus padres famosos- y no les han restringido el acceso.

Un mes después de aquel reclamo virtual, la diseñadora de moda volvió a cargar contra Instagram porque la cuenta de su hijo sigue activa a pesar de que él no puede usarla. “No me cierra algo. ¿Alguien me puede explicar con qué vara se mide esta red social? ¿No se lo dejan usar a Ben, pero sigue abierto? Miles de nenes (hijos de famosos) tienen Instagram pero solo se lo cierran a él…”.

Gianinna, además, advirtió que Benjamín tenía una cuenta privada -a la que solo tenían acceso sus familiares- y que también se la cerraron. “Como se puede ver en la biografía, dice que la chequemos nosotros (sus viejos). Hasta me dijeron que sí o sí nos arrobe... Dale, re que igual no sirvió de nada”, ironizó.

El reclamo de Gianinna Maradona contra Instagram

Por su parte, indicó que le cuesta abordar a su hijo para que entienda lo que sucedió con su perfil en la red social. “Me excede explicarle algo que no tengo idea ni cómo empezar. No pienso justificar con ‘la vida es injusta’”.

Además, aseguró que a pesar de las reiteradas denuncias que realizaron, distintas cuentas truchas se hacen pasar por su hijo. “Siguen abiertas y pasaron al límite de escribirle a los amigos de mi hijo (que tienen su edad, por cierto)”.

La palabra oficial

Desde las oficinas de Instagram en Argentina indicaron a Teleshow que lo que sucedió con la cuenta de Benjamín Agüero es porque no cumplía con las políticas de la red social. A partir de diciembre de 2019, la empresa comunicó que se requiere la fecha de nacimiento para crear una cuenta. “De acuerdo con nuestras Condiciones de uso, será requisito ser mayor de 13 años para tener una cuenta en la mayoría de los países. Solicitar esta información ayudará a prevenir que menores de edad se unan a Instagram, así como también, ayudará a proteger a los jóvenes, al mismo tiempo que permitirá ofrecer experiencias más adecuadas para todas las edades en general”.

A su vez, detallaron que la fecha de nacimiento no será visible para los demás en Instagram, pero el usuario podrá verla cuando consulte la información privada de su cuenta. “Eliminaremos la cuenta si podemos verificar que la administra alguien menor de 14 años”.

De esta forma, al estar la cuenta bloqueada, el usuario no puede entrar pero sí se puede encontrar en Instagram. “Se puede ver. Está ahí, pero no está activa porque no puede hacer publicaciones”, agregaron desde Instagram.

