Viviana Canosa bebió al aire dióxido de cloro, un químico promocionado como la cura del coronavirus pero desaconsejado por la ANMAT

Viviana Canosa tomó dióxido de cloro en vivo (Video: "Nada personal", El Nueve)

“Por favor, dejen de prohibir tanto porque ya no alcanzo a desobedecer todo”.

Viviana Canosa leyó al aire la frase con la que eligió cerrar la emisión del miércoles por la noche de Nada Personal, su programa de El Nueve. Sin hacer ningún otro tipo de comentario, ni explicar el motivo que la llevó a compartirla con sus televidentes, tomó una botella de plástico que -según dijo- contenía dióxido de cloro (CDS), un químico promocionado como supuesta cura para el coronavirus, y lo bebió en vivo.

“Vamos a despedirnos. Voy a tomar un poquito de mi CDS -anunció-. Oxigena la sangre, viene divino”. Y antes del saludo final, aclaró: “Yo no recomiendo. Les muestro lo que hago”. Luego Canosa miró a cámara, guiñó el ojo y levantó su pulgar, dando por concluida una nueva emisión de su ciclo periodístico.

El pasado 2 de agosto la conductora había utilizado su cuenta de Twitter para expresarse a favor del dióxido de cloro. “Yo tomo #CDS”, escribió, agregando la mención de Andreas Kalcker, un hombre que se autodenominó investigador y que promociona las supuestas cualidades curativas del químico.

Ayer, horas antes de salir al aire, dejó marcada su postura con respecto a la pandemia. “No Covid. ¡Sí a la CoVida! Vivir en comunidad. Sin miedo, con amor y en responsabilidad. No somos títeres, somos un pueblo maduro y responsable”, sostuvo en la red social en la que tiene casi 400 mil seguidores.

El mensaje que escribió Viviana Canosa horas antes de salir al aire en "Nada personal"

El dióxido de cloro es una solución al 28% de clorito de sodio en agua destilada, que se usa como blanqueador y desinfectante de superficies industriales. Pero en el último tiempo se publicitó como una supuesta cura del coronavirus.

A raíz de ello, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió un comunicado en el que recomienda “no consumir medicamentos no autorizados”. “Debido a la circulación de información en redes sociales y medios digitales relacionados a la utilización de dióxido de cloro para el tratamiento de COVID-19 u otras enfermedades, se recuerda que el producto mencionado no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna por parte de este organismo para su comercialización y uso”.

También se destacó que “la ingesta de dióxido de cloro y el clorito de sodio reaccionan rápidamente en los tejidos humanos y si se ingieren, pueden causar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales”.

“Además -siempre de acuerdo al informe de la ANMAT-, la inhalación puede generar edema pulmonar, broncoespasmos, neumonitis química y edema de glotis, entre otras complicaciones respiratorias como bronquitis crónica y erosiones dentales, así como complicaciones en otros órganos del cuerpo”.

La crítica de Viviana Canosa a Sabina Frederic (Video: "Nada personal", El Nueve)

En estas semanas Viviana Canosa se mostró crítica sobre las medidas que toma el Gobierno con respecto al aislamiento social, preventivo y obligatorio. Incluso ha asegurado que se siente decepcionada con el presidente Alberto Fernández, haciendo público su malestar por la extensión de la cuarentena.

“No me vengan a decir que son 15 días, y después 15 días más -advirtió-. No se puede joder más con la salud mental de la gente ni con el bolsillo. No laburen con angustia, fumenselá; que se la fumen sus esposas, sus amantes y sus maridos. No gobiernen con angustia porque tenemos a 45 millones de personas con los huevos en la garganta que no pueden más. Esos sí tienen angustia y no viven en mansiones, ni viven gratis, ni les regalan los zapatos, ni la ropa”.

El lunes criticó a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, por sus declaraciones sobre la inseguridad en la Argentina. “No tiene la más puta idea de todo lo que está pasando a nivel inseguridad. Los robos del día son un disparate”, consideró sobre la funcionaria e ironizó al enfatizar que “la culpa la tienen los medios” por visibilizar por hechos delictivos que suceden en el país.

