Famosos, exitosos y talentosos en sus profesiones: ¿Quiénes son los 20 argentinos con más seguidores en Instagram?

Los tiempos cambiaron y el reconocimiento o popularidad empieza a medirse en seguidores en redes sociales. Instagram, la que está de moda, por encima de todas, parece ser una especie de parámetro que indica la popularidad. Ni siquiera TikTok, que amenazó con destronarla, lo logró. Es el termómetro que se mueve al compás de los likes, y marca la consideración del usuario en cuestión con el mundo. Los fanáticos, que se dispersan a lo largo y lo ancho del globo terráqueo, día a día se enteran de lo que hacen o dejan de hacer sus ídolos.

Quienes participan, hacen hasta lo imposible para conseguir seguidores e incrementar ese número bendito. Para gran parte, para lo que tienen que remar, todo vale. Otros, en cambio, les alcanza con mostrar sus cualidades. Ese talento que trajeron desde la cuna. Ellos se sientan frente a un dispositivo a ver cómo incrementan la cantidad de fanáticos. Se los denomina influencer.

Si nos enfocamos en los argentinos, en los primeros 20 que ocupan esta lista, nos encontramos con una gran variedad de profesiones. País futbolero como pocos, el podio de esta lista lo encabezan 3 futbolistas. Se rompe la hegemonía en el cuarto lugar gracias a una integrante que llega desde el lado de la música. En el medio, un líder religioso se hace lugar. En esta recopilación, hay para todos los gustos, con algunas salvedades. En ciertos puestos, aparecen personas que llegaron a tal reconocimiento no por motus propio, sino por una fama heredara.

1-Lionel Messi (@liomessi-161 millones de seguidores)

Lionel Messi (Foto: Instagram)

El futbolista del Barcelona y la Selección Argentina rompe todos los moldes. Como era de esperar, como ocurre en el fútbol, que es dueño de todos los récords, acá también lidera esta lista. El delantero suele compartir imágenes relacionados a su profesión y otras tantas se las dedica a su familia. Se abrió la cuenta en el 2013 y en apenas 24 horas pasó el millón de seguidores. ¿Lo curioso? En mayo de este año, se la hackearon. Por suerte para él la recuperó y no perdió seguidores.

2-Paulo Dybala (@paulodybala-39.4 millones)

Paulo Dybala (Foto: Instagram)

El cordobés que se desempeña como futbolista en la juventus de Italia, sigue aumentando su número. Desde que pasó del Palermo al club actual, la cantidad de seguidores creció considerablemente. El romance con la cantante Oriana Sabatini también hizo que otro público, distinto al que estaba acostumbrado, comiencen a seguirlo.

3- Georgina Rodríguez (@georginagio-19.7 millones)





Nació en Buenos Aires, pero al año se fue a vivir a España. “Mi padre es argentino y mi madre de Murcia. Un día se fueron a Argentina para que mi hermana mayor conozca a la familia de mi padre y ahí nací yo”. Tiene 26 años y desde el 2017 está de novia con Cristiano Ronaldo. Junto al delantero tiene una hija que se llama Alana Martina, de 2 años.

4-Sergio Kun Agüero (@Kunagüero-14 millones)

Kun Agüero (Foto: Instagram)

El delantero del Manchester City de Inglaterra y de la Albiceleste no les pierde pisada a los de arriba. En plena pandemia, mostró su faceta gamer, que lo catapultó. Si bien esto fue en otra red social, también ayudó a que su número de fans se incremente. Además de este tipo de posteos, también muestra cuestiones vinculadas al fútbol y de su hogar, junto a su novia, Sofía Calzetti.

5-Martina Tini Stoessel (@tinistoessel-13.7 millones)

Tini Stoessel (Foto: Instagram)

La hegemonía ligado al mundo del fútbol se rompe con la llegada de una mujer que se desempeña como cantante y actriz. Tini sigue sumando seguidores a pasos agigantados y se ubica muy cerca del tercer puesto. A su paso por Disney, que le dio una fama mundial, le suma su dulce y melódica voz.

6-Antonela Rocuzzo (@antonelaroccuzzo-12.8 millones)

Antonela Roccuzzo (Foto: Instagram)

Acá nos cruzamos con la primera que ocupa un lugar preponderante gracias a una fama heredada. Anto se desempeña como empresaria, pero este costado prefiere mantenerlo a resguardo. Como se percibe en la vida real, también lo es en este costado virtual. La joven se destaca por mostrar cuestiones que tienen que ver con su familia y la de sus amigos.

7-Ángel Di María (@angeldimariajm-11.6 millones)

Ángel Di María (Foto: Instagram)

Cuestionado por su desempeño en la Selección Argentina, el futbolista que milita en el PSG de Francia, parece tener mejor suerte virtualmente. Fideo suele compartir sus logros, que no son pocos. Con los tres campeonatos que acaba de ganar con su club, llegó a 26 títulos en su carrera. Es el cuarto futbolista argentino con más coronas.

8-Marcelo Tinelli (@marcelotinelli-7.9 millones)

Marcelo Tinelli

El cabezón es el primer conductor que aparece en la lista. La popularidad alcanzada, primero en VideoMach, y luego en ShowMatch se traslada a este plano. Mantiene una gran actividad y lo que más lo acerca a la gente, es que está atento a lo que acontece en casa una de sus publicaciones y suele responder.

9-Lali Esposito (@lalioficial-7.8 millones)

Lali Espósito

La artista comienza a subir su número gracias a su exposición mundial. En su caso, haber traspasado fronteras, hizo que su número se catapulte. ¿En que anda? Se encuentra en España por trabajo y acaba de lanzar su nuevo single. Sus últimas publicaciones están referidas a este punto.

10-Paulo Londra (@paulolondra-7.7 millones)

Paulo Londra (Foto: Instagram)

El joven, uno de los talentos que ofrece Córdoba, se posiciona dentro de los 10 con un valor agregado. Tiene tan solo 21 años y desde sus comienzos como cantante de trap siempre hizo su carrera a pulmón. Hoy maneja su carrera y disfruta de la cuarentena como flamante papá.

11-Papa Francisco (@franciscus-7.1 millones)

Papa Francisco (Foto: Instagram)

El Sumo Pontífice se sumó a esta red social en marzo de 2016. En cuestión de horas se volvió un verdadero influencer. Lo primero que publicó fue una imagen suya arrodillado, con la frase: “Recen por mí”, escrita en 9 idiomas.

12-Cazzu (@cazzu-6.9 millones)

Cazzu (Foto: Instagram)

La intérprete de 26 años es una de las referentes del trap latino. En tan solo 3 años de un arduo trabajo logró posicionarse dentro de los íconos del género musical que representa. En su cuenta muestra fotografías relacionadas con su arte urbano y creencias.

13-Wanda Nara (@wanda_icardi-6.7 millones)

Wanda Nara (Foto: instagram)

La ex vedete, devenida en empresaria, se mueve en el ámbito de las redes sociales como pez en el agua. Sabe jugar este juego como muy pocos. Sus controvertidos posteos, la mayoría destinados al lujo que la rodea, reciben tantas aprobaciones, como recriminaciones. Sin embargo, y más allá de eso, el número de fanáticos va en aumento.

14-Valentina Zenere (@valentinazenere-6.6 millones)

Valentina Zenere (Foto: Instagram)

La actriz, y cantante tiene 23 años. También supo encontrar su lugar en este mundo virtual. Comenzó su carrera en Casi Ángeles, pero su despegue mundial se dio luego de su paso por Soy Luna, como una de las protagonistas. Este año se sumó a la quinta temporada de Las chicas del cable, la exitosa serie española que se emite por Netflix.

15-Mauro Icardi (@mauroicardi-6.5 millones)

Mauro Icardi (Foto: Instagram)

Después de Di María, siete puestos más abajo, se hace presente otro integrante del mundo del fútbol. El delantero del PSG reparte amores y odios. Como gran parte de sus colegas, el también comparte cuestiones que tienen que ver con la vida futbolística. La manera en la que comenzó su romance con Wanda, que es ex de su ex amigo, Maxi López, hace que muchos amantes de su juego prefieran no seguirlo.

16-Marley (Marley_ok -6.5 millones)

Marley (Foto: Instagram)

Es el segundo conductor que aparece en la lista. Sus ocurrencias, sus humoradas, hacen de él un personaje único. La llegada de Mirko, su primogénito, hizo que cada vez más gente quiera saber de su día a día.

17-Jimena Barón (@jmena-6.0 millones)

Jimena Barón (Foto: Instagram)

La actriz y cantante vive un momento particular en este mundo virtual. A lo largo de su estadía por acá, se la criticó por las fotos que suele subir. La mayoría de las imágenes están relacionadas con su cuerpo. Curiosamente, desde hace casi un mes no aparece por esta red social.

18-Lionel Ferro (@lionelferro 6 millones)

Lioinel Ferro (Foto: Instagram)

El joven de 25 años es el primer youtuber que aparece en esta lista. Se hizo conocido luego de su paso por la serie infanto-juvenil Soy Luna. Actualmente se encuentra dedicado a la crianza de Roma, su primogénita. Sin ir más lejos, la mayoría de las últimas publicaciones están referidas a la nena y a su mujer.

19-Diego Maradona (@maradona-5.8 millones)





El campeón del mundo con Argentina en México ’86 se sumó a este mundo en septiembre de 2017. La mayoría de sus postales están referidas a la pelota y el campo de juego. Si bien suele jugar su partido con la política, sentando posición, las imágenes inéditas recorriendo su carrera predominan.

20-Pampita (@pampitaoficial-5.7 millones)

Pampita (Foto: Instagram)

Al cierre de esta lista se suma una modelo. Una de las referentes del rubro no podía quedarse afuera. Se presenta como: “Modelo, conductora, actriz, bailarina y madre, Me apasiona todo lo que hago”. Carolina es muy activa en sus redes y lo demuestra a menudo.

