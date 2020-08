Patricia Sosa y Valeria Lynch, nuevamente enfrentadas: se habían amigado después de una pelea que duró años

Patricia Sosa y Valeria Lynch

Fueron amigas durante muchos años. Inseparables. Una relación que traspasó la barrera de lo meramente laboral. No eran simplemente colegas. Si bien se conocieron compartiendo escenarios, Patricia Sosa y Valeria Lynch supieron llevar esa relación mucho más allá. Los encuentros familiares eran moneda corriente. Sin embargo, de un día para el otro, tal vez por el desgaste propio de tantos años, hizo que algo se quiebre y que ya nada volviera a ser igual.

El inicio de la discordia es confuso. Parece ramificarse y recorrer varios caminos. Por un lado, uno de los rumores indica que Lynch quiso impedir que Karina La Princesita sea parte de Las elegidas, el recital que varias cantantes locales llevaron adelante en el Teatro Colón en el 2013 y que eso le cayó mal a Sosa. Sobre esto, en su momento, fue la acusada, quien lo desmintió y hasta dijo no tener el poder para tal pedido.

Con un fuerte abrazo, se reconciliaron púbicamente en el ViveRo, en 2018

Por otro lado, la historia nos lleva al 2017, en el cumpleaños número 80 de Raúl Lavié. Las dos fueron parte de la lista de invitados, pero no se hablaron. Durante toda la noche se esquivaron y solo hubo un saludo tibio al comienzo del evento. Sobre ese día, Valeria manifestó que Patricia prácticamente no le dirigió la palabra y que por eso, la había eliminado de Twitter.

Sin embargo, el detrás de escena, siempre haciendo hincapié en ese año, tiene que ver con celos y reconocimientos que no se llevaron a cabo. La creadora de Me das cada día más, sacó un disco y había manifestado que nadie la había llamado para felicitarla, ni siquiera su colega. “Éramos amigas, pero ya no”, había dicho.

Del otro lado, hubo respuesta: “Me cayó muy fue que Valeria hablara así, en pasado. Yo voy a hablar así también: pensé que éramos amigas. Me molesta que haga todo público, hay cosas que se hacen en privado. Sinceramente no sé lo que está mal, pero evidentemente tiene un problema”.

El comunicado de Tickethoy, que abrió la polémica (Foto: Instagram)

En septiembre de 2018, se reconciliaron. El encuentro público sucedió en la fiesta ViveRo, que se llevó a cabo en el teatro Gran Rex. En el medio de tanta emoción vinculada al recuerdo de Romina Yan, las dos artistas se dieron un fuerte abrazo y sellaron el reinicio de la amistad. De allí en más volvieron a trabajar juntas y a frecuentarse, como si nada hubiera pasado. Todo parecía estar encarrilado…hasta hace una semana nada más.

Lynch llevó adelante un recital virtual el sábado 1º de agosto, pero ante tanta demanda, tanta gente queriendo ingresar al mismo tiempo a la plataforma, el sistema colapsó. No tuvo manera de continuar con el show y debieron suspenderlo. La empresa organizadora de Te espero en casa, pidió disculpas y pasó el recital para el próximo viernes 7, a las 21.

Lo que ocurre, es que de ese evento también es parte Sosa. En su caso, tenía programado su espectáculo para ese día a las 21:30. En su caso, Tickethoy reprogramó su presentación para el viernes 14. Hay quienes dicen que este manoseo no le gustó nada a Patricia y que responsabilizó a ¿su amiga? de no haberse puesto más firme con su reprogramación. La acusa de haber aceptado y de no haberse negado. Incluso, según Ángel de Brito, existió un llamado en un tono elevado, porque a Patricia no le gustó nada que Valeria salga a promocionar su show cuando sabía que ese día y ese horario, era de ella.

La creadora de Aprender a volar, dio a entender algo de esto en Instagram. “Como dice el flyer…solo por amor al público. Hay cosas que siempre hay que contemplar. Al próximo. Gracias a Dios no pierdo mi camino. El 14/8 vamos a estar juntos. No puedo abrazarlos con mis brazos, los abrazo con mi alma, y los respeto. Que nunca nos falte el amor. Que nada nos ciegue. Que el camino se abra para que avancemos sin pisar al otro”, soltó, ¿con un mensaje entrelineas?

