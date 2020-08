Fernanda Vives contó la charla que tuvo con su hija tras haber sido acosada: “Le dije que hay gente que se hace pasar por chicos de su edad”

Fernanda Vives está preocupada por su familia

Fernanda Vives vivió una situación compleja cuando descubrió que un pedófilo le estaba escribiendo un mensaje de índole sexual a su hija Brisa mientras realizaba una transmisión en Instagram. La ex vedette no se quedó de brazos cruzados e hizo su aparición frente a cámara para proteger a la niña de 9 años, fruto de su relación con Sebastián Cobelli.

“Voy a bloquear a una persona que hizo un comentario muy, muy malo y habría que denunciarlo. La mamá está mirando todo. Si después me ayudan lo pongo en mi Instagram y lo denunciamos”, dijo Vives. Después de darle un beso a su hija, se retiró y la dejó continuar con su transmisión. Luego mantuvo una conversación privada con el usuario, quien le envió un audio insultándola. Debido a que recibió amenazas, tomará acciones legales a través de su abogado, Martín Francolini.

Fernanda Vives dio detalles de la charla que mantuvo con Brisa (Video: Nosotros a la mañana, El Trece)

En una entrevista telefónica con Nosotros a la mañana, Fernanda dio detalles de cómo se sintió su hija en esta situación: “Brisa se dio cuenta que algo pasaba. Leyó que había palabras que eran conocidas para ella porque tiene 9 años. Si bien no sabe el concepto de cada cosa, supo que hubo algo muy malo que pasó”.

“Tuve que explicarle, tuvimos una charla porque yo no sabía hasta donde había leído o no y tampoco quería que le quede en su cabecita mil preguntas y que las empiece a hablar con sus amigas y conmigo no quiera hablarlo”, manifestó la ex participante del Bailando en una charla con el Pollo Álvarez, conductor del ciclo de El Trece.

Fernanda Vives interrumpió un vivo en Instagram de su hija para enfrentar a un pedófilo

“Aproveché para decirle que a veces hay gente que se hace pasar por chicos de su edad y no lo son. Le mostré a videos donde engañaban a nenas de su edad y el que estaba atrás de ese mensaje era una persona grande. Le di un poco más de información, porque no pienso sacarla de las redes sociales, ni coartarla a ella de la libertad que pueda expresarse”, afirmó. Luego, agregó: “Pienso seguir atenta, más de los que estoy. Nosotros como familia le damos libertad, pero sabemos que es una responsabilidad de adultos. No nos lavamos las manos”.

Además, señaló que se deberían establecer algunas “normas” de seguridad para evitar el acoso virtual a menores de edad, como que cada persona solo pueda acceder a una cuenta en las redes con su DNI, para que pueda ser identificado de manera rápida y de esta manera se haga cargo de todo lo dice y hace. “En esta caso, hablamos de un pedófilo, pero hay bullying y un montón de agresiones en las redes sociales que tienen que terminar”, afirmó Vives.

Por último, pidió que debería haber más controles, ya sea de los padres o de las autoridades, sobre los contenidos que suben los menores de edad: “Hay chicos que hacen vivos y fuman un porro como si nada. Es todo muy desastre. Yo no veo que pongan la lupa en eso. Está mal que fumen un porro, porque están influyendo en otros chicos, haciendo actividades que están penadas”.

