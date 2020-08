Fernanda Vives contó que el pedófilo que acosó a su hija por Instagram ahora la insultó a ella: “Temo por mi familia”

Fernanda Vives

Fernanda Vives pasó por un momento muy difícil el viernes pasado, cuando su hija de nueve años, Brisa, estaba haciendo una transmisión en vivo a través de su cuenta en Instagram y un pedófilo le escribió un repudiable comentario de índole sexual. Sin dudarlo, la ex vedette, que estaba siguiendo el video desde su propio teléfono, hizo su aparición frente a cámara.

“Voy a bloquear a una persona que hizo un comentario muy, muy malo y habría que denunciarlo. La mamá está mirando todo. Si después me ayudan lo pongo en mi Instagram y lo denunciamos para que los chicos puedan seguir teniendo la libertad de hacer un vivo como lo está haciendo Brisa”, dijo Vives, y dejó a su pequeña seguir con la transmisión.

Luego, publicó el video en su propia cuenta en la red social y, además de decir que “gracias a Dios” tanto ella como su pareja estaban mirando la transmisión de su hija, dejó una propuesta para evitar que sigan ocurriendo estos lamentables hechos: “Tendrían que exigir para tener una cuenta en la red social que lo hagas con DNI, así se terminan los cagones de mierda que se hacen cuentas para estas cosas o para descargar toda la mierda que tienen adentro”.

Fernanda Vives interrumpió un vivo en Instagram de su hija para enfrentar a un pedófilo

Ahora bien, este domingo Vives volvió a recurrir a la red social. En primer lugar, contó que a pesar de las denuncias que realizaron ella y sus seguidores que le dieron una mano, y de la repercusión que tuvo el hecho en los medios, Instagram no dio de baja la cuenta en cuestión.

Para demostrarlo, publicó el mensaje que le enviaron desde la red social: “Determinamos que es probable que esta cuenta no incumpla nuestras normas comunitarias. Si crees que cometimos un error, repórtala de nuevo. Como Instagram es una comunidad internacional, comprendemos que las personas se pueden expresar de distintas maneras. Usaremos tus comentarios para mejorar esta experiencia para todos”.

Pero eso no fue todo. La ex vedette también reveló la conversación privada que mantuvo con el usuario, quien hasta le envió un audio insultándola. “Este hijo de mil puta (y también me expreso como quiero ‘señor Instagram’) ahora me amenaza y me escribe a mi Instagram personal y también me mandó un audio”, contó.

En la conversación se puede leer que ella le aseguró al pedófilo que lo va a encontrar y que ya hay “organizaciones gubernamentales y de ciberdelitos” trabajando en el tema. Al usuario no pareció importarle. Se rió, la insultó y le contestó: “Dejaron en libertad a violadores y me van a meter preso por un comentario pedorro… No me hagas reír”.

Fernanda Vives mostró la conversación privada que tuvo con el pedófilo (Video: Instagram)

“Vas a vivir toda tu vida en la oscuridad, el anonimato, con odio -le respondió Vives-. Viví el resto de tu vida en la oscuridad. Una persona así como vos es débil, sin personalidad, sin ego, envidiando a los demás, queriendo vivir la vida de otros. No te da la cara ni el cuerpo para estar con una mujer de verdad, con todas las letras”.

Dirigiéndose a sus más de 200 mil seguidores, Vives expresó sus sentimientos en este momento. “No solo no le cerraron la cuenta sino que ahora me acosa con agravios sexuales en mi cuenta y se da el lujo de dejarme audios. En estos momentos tememos por la seguridad y la integridad de nuestra familia”, escribió, mencionando al presidente, Alberto Fernández, y al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.

Las medidas que podría tomar Fernanda Vives

Cuando la ex vedette mandó al frente al pedófilo, Teleshow se comunicó con Andrés Bonicalzi, abogado de la ONG Ayuda a las Víctimas de Violación (AVIVI), quien aseguró que ella accionó de manera correcta ante esta lamentable situación, aunque “lo ideal hubiese sido limitar el acceso de menores a las redes sociales por la exposición que genera y el anonimato de las personas que están del otro lado”.

El letrado dijo que el tipo de hecho que le tocó vivir a su hija se podría encuadrar dentro del delito de corrupción de menores. “Lo puede denunciar y le van a tomar la denuncia. Después tendría que justificar si la nena realmente vio ese mensaje y si eso implicó para ella una cuestión disruptiva, o sea, un avance en su maduración sexual”, explicó.

Lamentablemente todavía falta mucho camino por recorrer en la Justicia en cuanto a los delitos sexuales. Pero las medidas preventivas, el reclamo pertinente en las redes sociales y la denuncia penal son herramientas indispensables para ejercer un control ante esta amenaza que se hizo aún más peligrosa en el aislamiento.

SEGUÍ LEYENDO

Fernanda Vives interrumpió un vivo en Instagram para enfrentar a un pedófilo que acosaba a su hija de 9 años

Atención padres: aumentaron un 30 % las denuncias de grooming durante la cuarentena argentina

Nati Jota reveló que fue víctima de ciberacoso sexual: su angustia, y el diálogo que mantuvo con el agresor