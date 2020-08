La misteriosa publicación de Fran Tinelli junto a su novia: “Cuando sentimos las primeras pataditas de nuestro bebé....”

Fran Tinelli y Martina Villar, súper enamorados

Francisco Tinelli y Martina Villar están en pareja desde hace varios años, con algunas idas y vueltas. Recientemente, el hijo de Marcelo Tinelli y Paula Robles generó revuelo en las redes sociales con una llamativa fotografía con la que dejaron abierta una interrogante: ¿podrían convertirse en padres?

“Cuando sentimos las primeras patadas de nuestro bebé y te emocionaste en mi hombro”, escribió el joven junto a una imagen en la que aparece acostado en la cama junto a la modelo que estudia ingeniería textil en la UTN (Universidad Tecnológica Nacional). Además, ella tiene apoyada una de sus manos sobre su panza.

La foto que levantó sospechas de un posible embarazo de la modelo

De esta manera, levantaron sospechas sobre la posibilidad de la llegada del primer nieto del conductor de ShowMatch. Todavía no hay una confirmación oficial de la familia. Más allá de esto, la llegada de un nuevo integrante del clan Tinelli le daría una gran alegría al presidente de San Lorenzo que está pasando por un momento complicado por su separación de Guillermina Valdés.

“Hola a todos quería contarles que con Guillermina, estamos atravesando una crisis y hemos decidido separarnos, después de estos casi 8 años maravillosos que vivimos. Sentimos que es lo mejor para los dos, y compartiremos un hijo maravilloso y amado, que va a tener siempre a sus papás presentes. Mil gracias a todos por el amor infinito que nos dan en todo momento. Los quiero”, había anunciado Tinelli el pasado 28 de junio en Instagram.

Fran Tinelli junto a Marcelo Tinelli y El Tirri

En cuanto a lo laboral, el empresario está muy ansioso por su regreso a la pantalla chica con una nueva temporada de ShowMatch que hasta el momento se suspendió por la pandemia. Tenían previsto debutar en septiembre, pero todavía no hay una confirmación. Por el momento, Marcelo y su productora LaFlia están trabajando full time con el Cantando 2020, que se estrenó la semana pasada con la conducción de Ángel de Brito y Laurita Fernández por el prime time de El Trece.

A pesar de que Tinelli no está al frente del reality, sigue muy de cerca todo lo que pasa en el programa. Tanto es así que ha realizado una fuerte crítica a través de Twitter cuando vio algo que no le gustó. Todo comenzó cuando debutaron en el estudio Sofía Morandi y Bruno Coccia, quienes interpretaron una versión de “Rolling In The Deep”, de Adele.

“Me pareció algo magnífico. No me gusta que canten en inglés porque no pronuncian bien y la gente no entiende lo que están diciendo. En mis pruebas no permito que lo hagan”, les dijo Pepe Cibrián en la devolución. “Me parecieron brillantes. Son jóvenes...”, dijo Pepito Cibrián, jurado del certamen, y les puso un 9 por la performance.

En ese momento, Marcelo escribió en Twitter: “Coincido con @pcibriancampoy ¡¡¡Me gusta la música cantada en español!!! Te banco Pepito. @cantando2020″. De manera inmediata, Ángel leyó el mensaje al aire y el jurado levantó el pulgar. Luego, se generó un debate sobre la elección de las canciones entre los miembros del ciclo en el que participan 20 parejas de famosos.





