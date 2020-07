Pamela David decidió no estar en televisión durante la pandemia: “No me hubiera perdonado exponer a mis hijos como muchos hacen”

Luego de haber trabajado durante muchos años en la televisión, Pamela David decidió alejarse del medio el años pasado y se despidió de su programa Pamela a la tarde, que se emitía por la pantalla de América. En este momento, está dedicada a su vida familiar y realiza entrevistas a personalidades desde Instagram: en el ciclo PamLive debate con invitados sobre diferentes temáticas.

Con la pandemia hubo grandes cambios en la programación de los canales. En medio de este contexto, la conductora está contenta por haber dejado la pantalla chica: “Estoy agradecida porque Dios me iluminó cuando dejé el programa el año pasado. No me hubiera perdonado exponer a mis hijos como mucha gente lo hace en la televisión porque se considera esencial”. Luego, agregó: “No sé si mi programa era esencial pero no lo pudiera haber dejado. Para mí esenciales son mis hijos, mi familia, mi marido. Hubiera sido un compromiso horrible o hacerlo con pocas ganas”.

En las charlas que lleva a cabo en Instagram, Pamela puede generar contenido que quizás en la tele no podría, por el rating u otras cuestiones. “El otro día entrevisté a una persona que hablaba de los emprendedores. Es impresionante la cantidad de gente que salió adelante en esta pandemia. Tal vez eso en las noticias no lo contamos porque no garpa”, aseguró en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Cuando le preguntaron si volvería a la tele, la esposa de Daniel Vila contestó: “Para volver a la tele lo que tiene que pasar es algo que deje una huella. Algo que sirva. Una historia de vida. Alguien que salió adelante y que contagie. La televisión es una herramienta tremenda. Tiene mucha fuerza y llegada. La tele siempre acompaña. Después se viraliza porque se levantan todos los portales. Si se usara para el bien, en vez de para el mal, tendríamos un mundo mejor”.

La conductora admitió que extraña mucho a sus colegas

Más allá de que prefiere no estar trabajando en los medios en este momento, reconoció que extraña a sus colegas: “Extraño lo humano. Extraño a mis compañeros. Cuando sos conductora podés armar el equipo y te ponés en las decisiones. Gracias a Dios, todos los equipos que pude armar fuimos amigos. Me encanta la juntada. No desarmamos los grupos de WhatsApp. Hoy con Carlos Monti nos escribimos”.

Por último, explicó que en este momento no mira televisión, aunque en su casa la pantalla está siempre prendida por el trabajo de su marido, el empresario de medios Daniel Vila. Y prefiere ver algún reality con su hijo para entretenerse y compartir un momento familiar, sin estar tan pendiente de los noticieros que cubren en su gran mayoría noticias sobre las consecuencias negativas de la pandemia que ha afectado a todo el mundo.

“Trato de no consumir malas noticias. Podrían contar algunas buenas noticias. Yo no encontré buenas noticias. Trato de no envenenarme”, afirmó Pamela. “Es como una decisión. Leo los diarios. No es que vivo en otro mundo. No necesito la repetición del jubilado que mató al ladrón. Ya pasó, es muy triste, tristísimo. ¿Pero hasta cuándo?”, finalizó la conductora.

