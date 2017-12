—Siempre me dijeron que fuera libre y no había problema en que se me notara que soy argentino. Pero hay cosas que se te terminan pegando. Por ejemplo, cambiar el "tu" por el "vos", o pronunciar "poio" en lugar de "pollo". Son términos que se te van pegando en el día a día por estar en contacto permanente con peruanos. También se me pegan frases hechas que en Argentina no usamos. Se me puede escapar alguna frase de acá, pero de ahí a que vuelva hablando como peruano, no. He visto actores argentinos que volvían de algún país latinoamericano y hablaban como si hubieran nacido allá.