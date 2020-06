Calu Rivero habló de su cuarentena en los Estados Unidos: “Medito ordenada y sistemáticamente para poder organizar mi vida”

Calu Rivero pasa su cuarentena en los Estados Unidos (@lacalurivero)

La pandemia del coronavirus la sorprendió en Nueva York, dónde se encuentra trabajando desde hace tiempo. Sin embargo, Calu Rivero o Dignity -como se hace llamar actualmente- asegura haber encontrado la forma de mantenerse en equilibrio a pesar del aislamiento social y de los miles de kilómetros que la separan de sus seres queridos.

“Mi familia siempre fue un pilar importante en mi vida. Mis afectos más cercanos se quedaron en Argentina, por supuesto. Pero ellos son una fuerza emocional que me ayuda a mantener el equilibrio. Y la realidad es que esta cuarentena me ayudó a aprender ...¿Como decirlo? A aprender a desapegarme de esos hábitos que ya no necesito más”, le contó la actriz a Catalina Dlugui en Agarrate Catalina, para La Once Diez.

Y luego agregó: “También me sirvió para aprender a adquirir otros hábitos que me permiten mayor independencia. Como meditar ordenada y sistemáticamente, para poder organizar mi vida. Eso me gusta, me da mucho poder”.

Calu contó que por estos días, también se dio cuenta de “el poder de la palabra” en estos tiempos en los que los abrazos y las demostraciones físicas de cariño nos son posibles. “El alcance de lo que se dice cobra más relevancia y es la única manera de estar presente. Por eso es tan importante la forma en que nos comunicamos”, explicó.

¿Si todo lo que está ocurriendo en el mundo nos hará mejores o peores? “Yo hace mucho que vengo hablando de ser vulnerables. Ser vulnerables es tener el coraje de mostrarse imperfectos. Es tener compasión hacia uno mismo y hacia los otros. Es tener, por sobre todo, amor propio para renunciar a eso que pensabas tenías que ser. Para ser quién querés ser o quién sos realmente. Y si en esta pandemia podemos mostrarnos más vulnerables o nos volvemos más vulnerables, creo que podemos llegar a un lugar mucho mejor como sociedad”, aseguró Rivero.

Y luego explicó que “no se necesita de una inteligencia superlativa para entender hay una necesidad máxima de amigarnos como especie, de cuidarnos más el uno al otro, de construir un mundo con mayor igualdad de raza y de género”.

Calu Rivero en una foto que posteo contra el racismo (Instagram)

En ese sentido, la conductora del ciclo le recordó lo que sucedió por estos días en los Estados Unidos tras la muerte de George Floyd. Y Calu reflexionó: “Yo creo que la pandemia y el aislamiento, lo que hizo fue poner en manifiesto todo lo que realmente somos. Y en este país, puntualmente, puso todo tipo de desigualdades bajo la lupa. Me refiero no solo a las desigualdades individuales y lo particular de cada ser, sino a las desigualdades sociales, las colectivas. Pero lo que sucedió con este caso, puntualmente, fue es que tomó visibilidad algo que sucede todo el tiempo, cotidianamente”.

La actriz, que fue criticada por un posteo contra el racismo, señaló que todavía tiene “mucho por aprender”y que lo que está pasado es “algo histórico”. Pero aseguró: “Me resulta repulsivo leer las estadísticas de la cantidad de afroamericanos muertos por año por la policía. Es espantoso lo que sucede racialmente en Estados Unidos. Y no sólo con los afroamericanos: con los latinos, con los asiáticos... Con todo lo que sea diferente a ellos”.

Finalmente, Calu se refirió a nuevo nombre con el que se siente identificada y dijo: “Dignity fue un emergente, fue una excursión de mí a un yo más liviano. Más flexible, mucho más libre, más independiente. Sin dudas, es una celebración a la mujer que soy, a la madurez que logré. Y también a la nueva posibilidad de ser que logré después de atravesar situaciones que muchos ya conocen, porque son públicas, y otras que son de mi intimidad. Pero ‘dignidad’ es una palabra que está cargada de sentido, que rescaté para mí y a la que deseo darle visibilidad y llevarla conmigo. Está llena de deseo. Y poder abitar ese significado es hermoso”.

SEGUÍ LEYENDO:

Desde Brooklyn, Calu Rivero posteó fotos suyas en contra del racismo y fue criticada en las redes sociales

Con un topless artístico, Calu Rivero dio un mensaje de empoderamiento femenino: “Mujer sexual y no sexualizada”

La particular rutina de Calu Rivero para comenzar el día: “Explorando mi poder”