El tesoro personal que Jimena Barón encontró en la casa de Daniel Osvaldo

Daniel Osvaldo y Jimena Barón, juntos en cuarentena (Fotos: Instagram)

Las idas y vueltas de Jimena Barón y Daniel Osvaldo hoy los encuentran juntos. Al menos en la convivencia: luego de lamentar que su hijo, Morrison, prefiriera quedarse en la casa del futbolista de Banfield, por contar con mayores comodidades que su departamento, la actriz probó unos días yendo ella también. Luego de esa prueba de convivencia, y de la armonía compartida con su ex pareja, que -según los rumores- habría derivado en una reconciliación, Jimena finalmente optó por pasar su cuarentena con Osvaldo.

Mucho ha ocurrido entre ellos, en el tiempo en que estuvieron separados (canciones como La Cobra mediante, aunque ahora Barón se defina como “la ex Cobra”), pero muchos más cuando estuvieron juntos. Infinidad de vivencias en Argentina pero también en Europa, adonde ella en su momento había viajado para acompañar su carrera como futbolista.

Motivada por el tiempo libre que caracteriza su confinamiento, imposibilitada de trabajar, como la mayoría de los artistas, Jimena abrió el arcón de los recuerdos. O más precisamente, revisó los objetos que le pertenecían, y que habían quedado en el hogar del ex delantero de Boca y la selección italiana. Y al toparse con uno en particular, quedó “hinchada de llorar”, como describió en el posteo que hizo en Instagram para compartir con sus seguidores el emotivo hallazgo: “El único cuadro que papá me había dedicado, después de cinco años”.

El cuadro que Jorge Guevara la dedicó a su hija, Jimena Barón

“Para Jimy, con todo mi amor. ¡Feliz cumple! Tu papá”, se lee en el reverso del lienzo que pintó Jorge Guevara.

La felicidad de Jimena Barón

El 15 de abril, el día que su padre hubiera cumplido 60 años, Jimena le había dedicado un sentido mensaje. “Feliz cumpleaños, papá, donde sea que estés. Sé que este fue tu regalo más preciado. Me lo pediste tanto. Duró poquito, pero fue lo más lindo que compartimos”, le escribió, haciendo referencia a Morrison. “A pesar de ser un papá que dejó mucho que desear, te llevaste un pedazo de mí”.

Ocurre que la relación entre Jimena y Jorge distó de ser la ideal. Según ha relatado la actriz, se fue de su casa cuando ella tenía apenas cuatro años, y su hermano, dos. “Lo fui a buscar yo cuando tenía 15 años y me recibió como si hubiera estado en un iglú en el Polo Norte, y vivía en Palermo el hijo de pu… ¡Chiflado, totalmente!”, dijo sobre quien también definió como “un tipo muy particular, con muchas incapacidades como padre”.

Jorge murió por un accidente doméstico en 2014. Y sobre esa circunstancia, la cantante ha dicho: “Me avisó que se iba a morir y que quería ser abuelo. Hacía un año me venía diciendo: ‘Me voy a morir, mi sueño es ser abuelo’. Y yo le decía: ‘Deja de ser gracioso el comentario’. No tenía nada. Tenía esa intuición. Es re triste, pero papá se fue a bañar, él tenía EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se descompuso, se desmayó bañándose, tapó el desagüe y se ahogó”.

Estos parecen ser días en los que Jimena está curando distintas heridas, desde aquellas que le dejó su padre, hasta las que le provocó Daniel Osvaldo. Y de renovar vivencias. Este miércoles salió con el futbolista a “dar la vuelta al perro”; los acompañó Momo. Y ella reflexionó: “Una vecinita escribió ‘todo va a pasar’ y lo pegó en la puerta de la casa. Yo espero que se regalen ser felices con la fórmula que sea, creo que la vida es hacer experimentos con el alma para encontrarla. Espero que se llenen de fotos lindas, todas las que puedan, por que eso, lo más lindo, también va a pasar”.

Daniel Osvaldo y su hijo, Morrison, en una foto que les tomó Jimena Barón

