“En algún lugar del universo, algún día, volveremos a encontrarnos, y como un rompecabezas, a ninguno le faltará más nada. Gracias por tu arte, tu humor, tu desparpajo, tu honestidad extrema, a veces tan hiriente, gracias por tu personalidad de tornado, gracias por el amor, de dosis injustas y retorcidas, pero tan fuerte y de verdad. Gracias por decirme la verdad. No sé si te dije que eso que tanto dolió fue a la vez lo que me ayudó a sanar. No, no llegué a decírtelo”, lamentó la actriz y agregó que disculpó a su padre. “Qué bueno que te perdoné, mucho, y que te disfruté, como si hubiera sabido”.