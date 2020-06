Es el mismo Héctor Larrea quien en una entrevista con Teleshow despeja las dudas. “Por ahora y mientras me contraten sigo”, afirma con una carcajada genuina. “Mis amigos y colaboradores están advertidos. Me deben avisar si empiezo a decir incoherencias, entonces sí me despido del aire, sobre todo si me convierto en un tipo gruñón y maltratador". Admite que “los 80 años son una bisagra” por eso no hace planes a largo plazo. “Voy resolviendo mes a mes, mientras no haga papelones ni diga tonterías no me retiro”.