El periodismo era su pasión pero no el centro de su vida. Su eje, su razón de vivir la vida, eran Luna y Agustín. Lo comprendí el día que me dio una lección. En una cobertura de elecciones nacionales le asignaron un móvil intrascendente. Recuerdo que le expresé mi indignación por semejante ninguneada. "Noooo… ¡Mucho mejor! Así me voy rápido a casa a disfrutar de mis hijos", me dijo, y partió feliz, sabiendo que la esperaban abrazos y besos. Ese día comprendí que las coberturas pasan, y de nada sirve acumular premios y rating si en tu casa no encontrás un hogar. Eso me enseñó Débora.