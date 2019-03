Para algunos críticos, la periodista logró conducir su propio programa porque "estuvo justo en el momento justo". En la mayoría de las radios la presencia femenina como conductoras es escasa y en otras es directamente nula. Las audiencias lo percibieron y algunas de ellas empezaron a exigir un cambio. Metro fue una de las radios que decidió escuchar y atender esa demanda. "Cuando me preguntan si me dieron el espacio porque soy mujer les doy vuelta la pregunta. Por ser mujer me costó mucho más llegar a este espacio. Tuve un montón de dificultades que tienen que ver con con cómo se reparten las tareas y los horarios", dice y tiene argumentos que le dan la razón. Hace más de veinte años que trabaja en radio. Fue columnista en programas de verdaderos pesos pesados de la información: Magdalena Ruiz Guiñazú y Jorge Lanata. Con Roberto Pettinato formó una dupla exitosa que mezclando humor y actualidad, locura y análisis fidelizó oyentes con El show de la noticia. "Si analizás los columnistas de política y economía hay alguna mujer pero en su mayoría son todos hombres. Eso no implica que solo por ser mujer me lo tienen que otorgar. No, pero eso muestra que evidentemente está pasando algo donde los medios no representan bien a la sociedad a la cual se dirigen".