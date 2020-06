Recorrieron Gran Bretaña como parte de la comitiva de The X Factor y a la vuelta grabaron Up All Night (2011), su álbum debut, repleto de canciones pop, con estribillos pegadizos y temáticas adolescentes. “What Makes You Beautiful” fue el hit con el que conquistaron primero Europa, después el mundo. “Si vieras lo que yo puedo ver, entenderías por qué te quiero tan desesperadamente. Ahora mismo te estoy mirando y no puedo creer que no sepas que eres hermosa”, cantaban con sus voces juveniles y la inocencia de los que no sabían, todavía, de qué se trataba el mansplaining (cuando uno hombre le explica a una mujer lo que ella seguramente ya sabe).