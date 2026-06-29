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Vuelve el frío polar al AMBA: las temperaturas mínimas se acercarán a cero esta semana

Gran parte del país sufrirá mínimas por debajo de los 5 °C y hay advertencia por vientos de hasta 90 km/h en el sur del país

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La semana comienza con temperaturas bajas y se irá intensificando en el transcurso de los días
La semana comienza con temperaturas bajas y se irá intensificando en el transcurso de los días

La última semana del mes de junio se despide con valores más bajos de los que se habían registrado cuando comenzó el invierno, y para el primer día del mes de julio se estiman temperaturas que se acercarán a los 0 grados en algunas regiones del Conurbano bonaerense. Así, el frío polar volverá a instalarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De acuerdo con Meteored, un frente frío trajo consigo aire polar que va a cambiar el tiempo en gran parte del país durante los próximos días. A medida que las nubes y la lluvia se corran hacia el norte, el cielo se irá despejando. Aquí viene la trampa: sucede que, sin nubes que retengan el calor durante la noche, el frío se intensificarán en las madrugadas y las temperaturas caerán con fuerza.

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La semana comienza con temperaturas bajas y se irá intensificando en el transcurso de los días
La semana comienza con temperaturas bajas y se irá intensificando en el transcurso de los días

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto hoy como mañana, las temperaturas máximas no superarán los 14 °C, con mínimas que se ubicarán por debajo de los 5 °C. En diversas zonas del conurbano bonaerense, especialmente en áreas suburbanas alejadas del asfalto, los termómetros podrían quebrar la barrera de los 0 °C, con condiciones propicias para la formación de heladas. La probabilidad de precipitaciones es nula, aunque se sentirán ráfagas de viento que oscilarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora (Km/h) durante la tarde.

Alerta amarilla por vientos en el norte (SMN)
Alerta amarilla por vientos en el norte (SMN)

La semana trae un quiebre claro en las temperaturas que comenzará a sentirse a mitad de semana para dar un paso firme el jueves. Según Meteored, una nueva oleada de aire polar arribará el miércoles, lo que profundizará el frío ya instalado sobre el centro del país. Además, para el mediodía se esperan ráfagas de viento de entre 40 y 50 km/h, con una máxima de apenas 14 °C. La mínima será de 4 °C. El momento más duro se vivirá hacia la noche y la madrugada del jueves, cuando los termómetros del AMBA toquen los 2 °C. La máxima, en tanto, se acercará a los 12 grados.

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El jueves será el día más frío y la mínima estará en 2 °C (Télam)
El jueves será el día más frío y la mínima estará en 2 °C (Télam)

Con el cielo despejado, el viento en calma y el aire polar ya asentado, el jueves será el día más frío de toda la semana. El viernes habrá una leve mejora, con máximas de 13 °C y mínimas de 4 °C, y la lluvia seguirá sin aparecer en el horizonte para toda la semana.

Mientras tanto, el sur del país está bajo alerta amarilla por nevadas y vientos fuertes, y el frío que ya azota la Patagonia avanza hacia el norte.

Silueta de persona de espaldas con tapado, bufanda y gorro; vapor visible al exhalar; Obelisco al fondo; edificios urbanos; calle mojada con vehículos.
En algunos sectores habrá ráfagas de viento que intensificarán la sensación térmica (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó para hoy una alerta amarilla por vientos para zonas de Tierra del Fuego y Santa Cruz. Esa categoría significa que puede haber fenómenos con capacidad de generar daño e interrumpir actividades del día a día. En las zonas no costeras de Río Grande y Ushuaia, se esperan nevadas con acumulados de entre 10 y 30 cm que podrían superarse en algunos puntos, y en las áreas más bajas no se descarta que la nieve se mezcle con lluvia o aguanieve.

De acuerdo con el pronóstico, el viento del oeste soplará entre 40 y 60 km/h con ráfagas de hasta 90 km/h. En Santa Cruz, las mesetas de Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino también están bajo alerta por esos mismos vientos con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. El resto del país no tiene alertas activas.

Las ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h (SMN)
Las ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h (SMN)

Asimismo, rige una advertencia por temperaturas extremas por frío para zonas de Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Luis y Entre Ríos. Se trata de las provincias del centro y norte del país donde el descenso térmico rondará entre 0 y 4 °C de mínima y 15 de máxima.

Una alerta amarilla sobre el centro del país (SMN)
Una alerta amarilla sobre el centro del país (SMN)

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