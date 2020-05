“All The Things She Said”, así en inglés, fue el gran hit con el que ganaron el premio a la Mejor Canción en Rusia y también se llevaron el MTV Europe Music Awards. Además, se alzaron con el galardón al Mejor Disco en Italia por 200 km/h in the Wrong Lane y con el de Artista Nuevo en Japón. La música rusa no había tenido tanta fama desde Chaikovski, aunque aquello fuese clásico y esto puro pop de laboratorio. La guerrilla marketinera tenía terreno fértil: pocas veces un referente abiertamente homosexual había logrado captar la atención de todos y t.A.T.u. lo consiguió. Sus canciones sonaban en todos lados, giraban por escenarios de un continente a otro y sus videoclips rotaban de manera incansable durante los años dorados de MTV.