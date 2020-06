“Todo lo de la cuarentena me dio miedo”, explicó y agregó que decidió regresar a la televisión a pesar de que todavía rige en el país el aislamiento social, preventivo y obligatorio: "No lo podía sostener más, ellos me necesitaban y yo también quería estar. No son momentos para perder trabajo. Somos unos privilegiados de tener trabajo, así que hice todo lo posible para poder estar”.