—No estaban. En el guión no había muchas malas palabras. Yo cambiaba mucho lo que me parecía que no iba, ¿entendés? Porque si estábamos haciendo determinadas cosas en una escena no podías hablar como decía el guión… Bruno me decía “vos mandale fruta que yo después lo edito”. ¿Entendés? Hemos hecho cosas más fuertes que Bruno no las puso. Yo siempre respetaba porque el chabón se la pasaba escribiendo toda la noche, tampoco me iba a hacer el atrevido. Yo lo observaba mucho a él. Nos decía “esta parte no va, falta algo”. ¡Claro que faltaba algo si no habíamos dicho nada de lo que escribía él! Así que después decíamos algo del guión y todos contentos.