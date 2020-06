Cecilia Insinga, periodista de Todo Noticias (TN) y esposa del periodista Diego Brancatelli, fue víctima este jueves de un intento de robo a mano armada mientras cubría una manifestación de vecinos en la localidad bonaerense de Villa Madero, en el cruce de la autopista Ricchieri y la avenida General Paz. "Estábamos parados, era imposible acceder. Mis compañeros, los camarógrafos, habían llegado antes y pudieron hacer imágenes. Me pasaron su ubicación y me bajé del remís y me dirigía hacia el lugar”, comenzó contando la cronista mientras salía al aire por teléfono en la señal de noticias para la que trabaja.