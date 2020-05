Y continúo con su relato contando que “era muy pendeja y venía de un fracaso matrimonial” cuando se puso en pareja con este muchacho. “Estaba como un poquito deslumbrada, no sé de qué porque en realidad no tenía nada para deslumbrarme. Pero estaba embobada. Cuestión que yo ya sentía que este hombre con el que no convivía, porque yo vivía en Quilmes todavía y él en Capital, me estaba cagando. ¿Viste esas cosas que una siente?”, explicó.