Nadal explicó que si bien no había realizado nada malo, se sentía culpable por esta situación. “Yo creía que era súper abierta en el sexo y al final la sociedad me había envuelto en su tabú del sexo. Me preguntaba: ‘¿De qué carajo se asombran si es una mujer tocándose en las partes íntimas?’. Nada más, no hay nada más raro en el video; no había animales. ni personas. Yo me sentía culpable y sucia, avergonzada. No podía ni pensar en besarme con una persona, me daba vergüenza, me dolía la panza”.