La vida después del milagro. Con Diego a cargo de los médicos del Sanatorio Cantegril, Romero volvió a su trabajo en el Policlínico de La Barra, que por esos días también era su hogar. Esa misma semana pidió un crédito bancario para alquilar una casa. “Yo seguía durmiendo en el piso del sanatorio. Lo único que me importaba era hacer plata esa primera semana para poder alquilarme un techo. Y esto me estaba distrayendo -dice sobre el hostigamiento que sintió de parte de la prensa-. Me llamaron de todos los canales deportivos de Argentina y hasta de Italia. Yo soy bajo perfil, no me gusta el show, y lo último que quería era prestarme a eso. Ya me estaban rompiendo las bolas con todo esto”.