“Y el odio que yo sentía para conmigo, porque mi cuerpo no reaccionaba como yo quería. ¿Por qué sos así de linda cuando tomás pastillas y cuando las dejo vuelvo a ser una gorda asquerosa?", dijo sobre lo que se planteó en su momento. “Vuelve la celulitis, la retención, me pongo un jean y me aprieta. Yo soy una mierda. No sirvo para nada. Al final, todo lo que hago no sirve para nada. No nací para tener un buen cuerpo", siguieron los mensajes negativos.