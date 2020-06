Recordemos que el año pasado, en diálogo con Teleshow fue consultada sobre si había sufrido alguna situación de acoso o de abuso y respondió: “Sí, otro tipo de acoso por ahí más psicológico, pero sí me ha pasado. Yo era muy chica. Me lo banqué un tiempo y después un día le contesté muy mal y le puse los puntos. Era un productor. Era un acoso verbal, pero yo no quería que me dijera nada. Y era una situación de poder porque yo era contratada en ese lugar. Me parece genial que suceda, que lo digamos. Lo importante es que nos sintamos acompañadas. No hay que dudar en hacer la denuncia si un jefe te acosa, te toca”.