Gianinna Maradona, por su parte, escribió en su cuenta de Twitter y manifestó que daba por finalizado el asunto y que no quería continuar la polémica. “Les juro que no me conocen enojada. Bueno, Sergio si”, aseguró y continuó: “En las redes solo di mi opinión sobre un hecho. ¡Hecho que habla más de otros que de mí! ¡Como en todo hay quienes lo ven normal, otros que no! Opiniones, puntos de vista, prioridades... whatever (lo que sea)”.