“Hoy el mundo se pierde de tenerte entre nosotros, pero ya haremos grandes giras juntos cuándo nos volvamos a encontrar. Quién no lo sepa este hombre me devolvió las ganas de vivir y creer en mí, este hombre y amigo me enseñó a soñar aún más y a resistir. Este hombre se preocupó por mí hasta por la pandemia. Este señor llamado Gustavo Guillén tiene el corazón enorme, y nuestra conexión fue, es y será eterna. Descansa en paz amigo de mi corazón”, señaló la artista trans uruguaya que mantuvo un vínculo de amistad muy fuerte con el actor hasta su fallecimiento.