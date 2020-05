Su carisma, su simpatía, su sonrisa: los espectadores lo adoptaron de inmediato. A décadas de la llegada de series como This is us, Arnold era el favorito de una familia disfuncional que irrumpía en la televisión y buscaba derribar prejuicios y resentimientos: un blanco millonario llamado Phillip Drummond (Conrad Bain) y su hija Kimberly (Dana Plato) le daban cobijo a un niño afroamericano. Ese era el argumento original. Luego se incorporaría su hermano Willis (Todd Bridges).