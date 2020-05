“Hace una semana fui consultado directamente por el canciller y el director de migraciones, y se dijo que no. No había excepción, no podía entrar. Luego, hizo los trámites, tiene su trámite de residencia en el Uruguay y por eso está habilitada a ingresar. No se hizo ninguna excepción por ser una persona que tiene notoriedad pública. Han ingresado otros argentinos en esas condiciones, al igual que brasileños. No son muchos casos, pero no puedo informar la cantidad”.