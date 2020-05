Susana Giménez: “Tengo terror de que nos quieran convertir en Venezuela”

En tanto, sobre las sucesivas extensiones de la cuarentena, aseguró: “La gente no puede estar encerrada 80 días, es ridículo. Ahora ha subido el problema por las villas, si no estábamos muy bien. Por 100 infectados se curan 90 o 95, es exagerado para mí. Nosotros tenemos todo para cuidarnos: agua, alcohol, lavandina, todo. Yo no salí nunca de casa, pero en la villa no se puede hacer lo mismo, porque están hacinados y porque tienen que laburar, si no no comen. Es una cadena horrorosa ”.