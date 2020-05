Según indicó la panelista de El Club Del Moro -el ciclo radial que conduce Santiago Del Moro en La 100- “en Venezuela no hay gasolina, por eso los ciudadanos no pueden acercarse hasta los hospitales para donar sangre”. “Allá no hay casos de COVID-19 y tienen confinada a la gente. Lo mejor que puede hacer el régimen es mantenerlos encerrados en sus casas para que no puedan quejarse de que no hay gasolina. Ahora piden dadores de sangre y nadie se puede trasladar... Es todo complicado.".